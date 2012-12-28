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1401
47 минут назад
5

15-летнего подростка ранили ножом: он истекал кровью

Около трёх часов бригада врачей боролась за жизнь подростка. 

Врачи областной детской больницы спасли 15-летнего подростка с ножевым ранением. 

«Мальчик поступил в больницу ранним утром 25 марта с ранением грудной клетки, левой руки. Состояние ребенка было тяжелым. Он истекал кровью. Юного пациента экстренно подняли в операционную. Около трёх часов бригада докторов боролась за жизнь подростка. Была выполнена уникальная операция на «выключенном» легком — торакоскопическая санация грудной полости, остановка кровотечения. В грудную клетку ввели камеру, что позволило осмотреть легкое, сердце, диафрагму. Ребенку повезло, жизненно важные органы и магистральные сосуды задеты не были. Так же проводилась пластика мышц левой верхней конечности», — сообщила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

Ребенок потерял около 1,5 литра крови, проводилось переливание. Но на утро 27 марта мальчик уже в сознании и общается с медицинским персоналом. Его собирается перевести из реанимации в отделение.

По данным GOROD48, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту нанесения мальчику ранения.
поножовщина
конфликт
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
+65
3 минуты назад
Ангел был рядом. Но врачам, всегда низкий поклон, храни их и их семьи Господь.
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123
4 минуты назад
И никого не заинтересовало, а при каких обстоятельствах ребёнок получил такое тяжёлое ранение? Рано утром! Кто его пырнул?
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Гость
5 минут назад
А почему не написано кто его так очень интересно
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Спасибо
25 минут назад
Докторам, заново родился
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ну кто то
29 минут назад
... здоровья мальчику!...
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