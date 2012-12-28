15-летнего подростка ранили ножом: он истекал кровью

Около трёх часов бригада врачей боролась за жизнь подростка.

Врачи областной детской больницы спасли 15-летнего подростка с ножевым ранением.«Мальчик поступил в больницу ранним утром 25 марта с ранением грудной клетки, левой руки. Состояние ребенка было тяжелым. Он истекал кровью. Юного пациента экстренно подняли в операционную. Около трёх часов бригада докторов боролась за жизнь подростка. Была выполнена уникальная операция на «выключенном» легком — торакоскопическая санация грудной полости, остановка кровотечения. В грудную клетку ввели камеру, что позволило осмотреть легкое, сердце, диафрагму. Ребенку повезло, жизненно важные органы и магистральные сосуды задеты не были. Так же проводилась пластика мышц левой верхней конечности», — сообщила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Ребенок потерял около 1,5 литра крови, проводилось переливание. Но на утро 27 марта мальчик уже в сознании и общается с медицинским персоналом. Его собирается перевести из реанимации в отделение.По данным GOROD48, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту нанесения мальчику ранения.