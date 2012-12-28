При проведении земляных работ нашли скелетированный труп

Кому принадлежат останки — сейчас устанавливают.

26 марта в поле недалеко от деревни Бочиновка Усманского района нашли скелетированный труп.Организация вела строительно-земляные работы работы — прокладывала систему водоотведения. В какой-то момент произошёл обвал грунта и оголились скелетированные останки человека.Сейчас правоохранительные органы устанавливают, кому они принадлежат. Пока неизвестен ни возраст, ни даже пол погибшего — тазовой кости не было.