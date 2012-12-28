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Происшествия
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23 минуты назад
При проведении земляных работ нашли скелетированный труп
Кому принадлежат останки — сейчас устанавливают.
Организация вела строительно-земляные работы работы — прокладывала систему водоотведения. В какой-то момент произошёл обвал грунта и оголились скелетированные останки человека.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают, кому они принадлежат. Пока неизвестен ни возраст, ни даже пол погибшего — тазовой кости не было.
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