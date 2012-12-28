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Происшествия
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сегодня, 12:52
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На спящего 14-летнего мальчика напал с ножом 70-летний дед
У пенсионера был длительный конфликт с внуком.
В отношении деда мальчика Грязинским МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ), cанкции которой — до 10 лет лишения свободы.
«По данным следствия, утром 25 марта 70-летний подозреваемый, находясь в своем доме в селе Вешаловка, разбудил спящего внука и нанес ему удар ножом в грудную клетку. За медицинской помощью обратилась бабушка мальчика, ставшая свидетельницей произошедшего. С полученным ранением 14-летний подросток был госпитализирован. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи угроза его жизни миновала», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Пенсионер признался в содеянном, пояснив, что мотивом стал длительный конфликт с внуком. Следователем решается вопрос об аресте пенсионера.
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