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сегодня, 12:52
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На спящего 14-летнего мальчика напал с ножом 70-летний дед

У пенсионера был длительный конфликт с внуком.

В причинении тяжкого вреда здоровью раненого ножом 14-летнего мальчика подозревается его 70-летний дед. Напомним, подросток поступил в больницу ранним утром 25 марта с ранением грудной клетки и левой руки. Состояние ребенка было тяжелым. Он истекал кровью. Около трёх часов бригада врачей боролась за жизнь подростка. Мальчик потерял около 1,5 литра крови, проводилось переливание.  

В отношении деда мальчика Грязинским МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ), cанкции которой — до 10 лет лишения свободы.

«По данным следствия, утром 25 марта 70-летний подозреваемый, находясь в своем доме в селе Вешаловка, разбудил спящего внука и нанес ему удар ножом в грудную клетку. За медицинской помощью обратилась бабушка мальчика, ставшая свидетельницей произошедшего. С полученным ранением 14-летний подросток был госпитализирован. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи угроза его жизни миновала», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Пенсионер признался в содеянном, пояснив, что мотивом стал длительный конфликт с внуком. Следователем решается вопрос об аресте пенсионера. 
поножовщина
конфликт
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
1 минуту назад
Господи, что же творится...
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Марина
2 минуты назад
Пожилой человек в таком возрасте не всегда может отдавать отчёт своим действиям. Тем более, что был затяжной конфликт с внуком. Семейная драма, это всё ужасно.
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Жесть
2 минуты назад
Слов нет
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Все очень странно
13 минут назад
Ну в 70 лет у деда уже могла подтекать крыша, почему-то он ранним утром решил убить, а почему ни с вечера или ночью. И действительно, а где же родители мальчика? Странная ситуация?
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Ку-ку
17 минут назад
А в Комсомольский пруд кто мальчика кинул? А в каменный лог кто мальчика толкнул?
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да
20 минут назад
Уже был такой сюжет - Павлика Морозова родной дед порешил с родственниками
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МАЛИНА ШИП
27 минут назад
Дедушка, бабушка. А где родители несовершеннолетнего? Тем более, если с дедушкой затяжной конфликт, куда подевались родители мальчика? Почему допустили конфликт пацана с дедушкой? И что это за конфликт, от которого у дедушки единственное решение - это смерть внука?
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Это
34 минуты назад
Не дед,а зверь,как надо ненавидеть ребенка,чтобы пытаться лишить его жизни.Заслуживает пожизненного..
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Фил
44 минуты назад
Достал видать деда вот и получил
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Гость
34 минуты назад
ЗдОрово вы прокомментировали!
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Умный
57 минут назад
И кто говорит о неоправданной агрессии молодежи?
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