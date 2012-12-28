В Липецкой области дожди и до +13

28 и 29 марта Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов обширного циклона с центром над Баренцевым морем — погода останется неустойчивой, временами пройдут дожди различной интенсивности. 30 марта атмосферное давление начнет расти, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-8 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем умеренные дожди. Ветер восточный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью — от +1 до +6 градусов, днем — от +8 до +13 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем — от +10 до +12 градусов.День 28 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году — 20 градусов мороза.