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Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства
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30 минут назад

Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства

Мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима. 

Ещё одно дело о доведении 13-летнего подростка до самоубийства дошло до приговора. Перед гибелью мальчик написал матери на шкафу: «Мама, я тебя люблю! Прощай. Это из-за отчима!».

36-летний липчанин выслушал приговор по уголовному делу об истязании и доведении до самоубийства 13-летнего пасынка. Мужчина регулярно наказывал ребёнка. Бил за всё подряд ремнём и руками. И мальчик не выдержал. В результате отчим получил 10 лет строгого режима.

«36-летний отчим 13-летнего мальчика создал для него обстановку тирании и страха, сделав его жизнь в семье невыносимой. С августа 2017 года по сентябрь 2022 года мужчина систематически, используя малозначительные поводы, умышленно наносил ребенку побои, совершал насильственные действия, причинявшие ему физические и психические страдания. Отчим установил в зале квартиры, в которой они проживали, камеру наблюдения, с помощью которой следил за пасынком. Запрещал ему пользоваться холодильником, который стоял в этой же комнате, и брать из него продукты. Мальчик, опасаясь наступления более тяжких для него последствий, страдал, но никому не рассказывал о происходящем, скрывая от окружающих следы побоев. Длительная психотравмирующая ситуация и эмоциональная напряженность, порожденные жестоким обращением, привели к тому, что поздно вечером 13 сентября 2022 года мальчик решил свести счёты с жизнью. От полученных травм он умер ночью 14 сентября 2022 года в отделении реанимации областной детской больницы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

«Кобра Кай Навсегда! Мама я тебя люблю! Прощай Это из-за отчима!». Эту надпись оставил мальчик на дверце шкафа, стоящего в его комнате.

За последнее время это второй случай, когда дело о доведении подростка до самоубийства доходит до приговора. Ранее Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 39-летней липчанке за доведение 13-летней дочери до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства (по пункту «а» части второй статьи 110 УК РФ). Также женщину осудили за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и жестокое обращение (по статье 156 УК РФ). Приговор также был суров: 9 лет 4 месяца исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год.  Погибшая на улице Вилена Огнева в марте 2023 года девочка вела Telegram-канал, в котором делилась со своими подписчиками переживаниями, рассказывала о бытовых условиях в семье. Незадолго до гибели она записала несколько роликов в высотке на Тракторном.
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