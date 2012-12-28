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сегодня, 14:45
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Многодетная мать и годовалая девочка заболели туберкулёзом

Девочка больше года провела в стенах туберкулезной больницы и сейчас готовится к выписке.

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова в своём Telegram-канале рассказала, что в Липецке годовалая девочка заболела туберкулёзом. Опасным инфекционным заболеванием она заразилась от матери.

Девочка родилась ослабленной раньше срока — в 34 недели с весом 2080 граммов, c дыхательной недостаточностью, внутриутробной инфекцией и целым рядом диагнозов, в том числе были пороки сердца и мочевой системы. Причём у её матери это была уже шестая беременность. Из родзала девочка попала в реанимацию, а потом в отделение патологии.

В связи с тяжелой патологией при рождении девочка не была привита против туберкулеза по медицинским противопоказаниям. Малышка росла с задержкой физического развития и дефицитом веса — в год она весила шесть килограммов. Но на пробу Манту мать её не приводила, cама она также не проходила флюорографическое обследование, несмотря на то, что чувствовала себя плохо и постоянно кашляла.

Но когда женщина из-за плохого самочувствия обратилась в поликлинику, у нее диагностировали фиброзно-кавернозный туберкулез верхних долей обоих легких с массивным бактериовыделением. Годовалой девочке также поставили диагноз «Туберкулез» и госпитализировали в детское отделение Липецкого областного противотуберкулёзного диспансера. Для её лечения липецкие врачи прибегали к телемедицинским консультациям столичных коллег.

Девочка больше года провела в туберкулезной больнице. Там она окрепла, выросла, стала самостоятельно есть, набрала вес, научилась ходить и разговаривать. И страшное заболевание было побеждено: в ближайшее время девочку ждёт выписка домой.

Добавим, что в прошлом году туберкулез в Липецкой области выявлен у 132 человек. 109 заболевших — жители Липецкой области, в том числе шестеро детей. Особенностью детского туберкулеза является бессимптомное начало и течение заболевания, жалобы и клинические проявления возникают при запущенных формах заболевания.
туберкулёз
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Фото смешное
21 минуту назад
Они спорят, с какой стороны процесс?
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Щорс
52 минуты назад
Наверное, мамаша притащила или привела...
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