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сегодня, 10:04
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В Липецкой области туберкулёз выявлен у 132 человек

В числе заболевших — шестеро детей.

24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. Управление Роспотребназора опубликовало статистику по этой опасной болезни.

В Липецкой области — 224 больных активными формами туберкулеза. В прошлом году туберкулез был впервые выявлен 132 человек (в 2023 году — у 179 человек).

109 заболевших — жители Липецкой области, в том числе шестеро детей. Среди иностранных и иногородних граждан выявлено 13 источников туберкулезной инфекции.

«Туберкулёз – инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями, поражающее чаще всего легкие. Помимо легочной формы туберкулеза встречается туберкулезное поражение лимфатической системы, костей, суставов, мочеполовых органов, кожи, глаз, нервной системы. Источниками туберкулёзной инфекции являются больные люди или животные, выделяющие во внешнюю среду микобактерии туберкулёза. Заразиться можно при совместном пребывании с источниками инфекции в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового пребывания населения. Особенностью детского туберкулеза является бессимптомное начало и течение заболевания, жалобы и клинические проявления возникают при запущенных формах заболевания», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

Успех лечения туберкулёза во многом зависит от того, насколько рано была диагностирована инфекция. Как правило, терапия туберкулеза занимает многие месяцы, часто она требует изоляции от общества в противотуберкулезном диспансере и серьезных изменений в образе жизни пациента.

Основными методами раннего выявления туберкулеза остаются флюорография у взрослых и туберкулинодиагностика у детей с помощью пробы Манту и Диаскинтеста. По статистике, pаболеваемость среди не проходивших обследования два и более лет, в 25 раз выше, чем в целом среди населения.

В прошлом году в Липецкой области флюорографию прошли 74,9% населения. 96 больных туберкулезом органов дыхания (73,3% больных) выявлены как раз флюорографическому обследованию. Однако эти показатели ниже, чем в «доковидный» период: так, в 2019 году охват населения флюорографическими обследованиями составлял — 84,4%, в 2018 году — 86,8%, а доля выявленных лиц с туберкулезом при профилактических осмотрах 73,2% и 77,4% соответственно.

В последние годы в России ситуация по туберкулезу улучшается, но остается напряженной. Она осложняется распространением лекарственно устойчивых форм заболевания и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией и парентеральными вирусными гепатитами.

В Липецкой области за последние пять лет заболеваемость снизилась в 1,3 раза, распространенность — в 1,2 раза, смертность от туберкулеза — в 1,9 раза.


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Комментарии (2)

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Сначала новые
65+
10 минут назад
Эта болезнь нищих ! Значит уровень жизни липчан очень низкий и они не могут позволить себе качественные продукты .
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Р
30 минут назад
Получается у мигрантов понятно откуда заболеваемость туберкулезом высокая. Но их прут в страну наплевав на мнение народа. Главное бабки владельцев компаний дешёвая раб сила чтобы не платить своему населению.
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