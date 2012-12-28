Сегодня в Липецке: крики мартовских котов, молодёжный лайфхак, как выйти на пенсию в любом возрасте
Сегодня в Липецке: крики мартовских котов, молодёжный лайфхак, как выйти на пенсию в любом возрасте
Здоровье
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сегодня, 09:39
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COVID-19 перешел в разряд сезонных заболеваний
Федеральный оперштаб прекращает публикацию сводок о заболеваемости коронавирусной инфекцией.
«Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний», — говорится в сообщении портала.
Тем не менее Роспотребнадзор продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме.
Напомним, в последний раз о погибших от коронавируса в Липецкой области портал сообщил в середине февраля. А в последней опубликованной сводке сообщалось, что с 10 по 16 марта в области выявлено 29 заболевших.
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