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COVID-19 перешел в разряд сезонных заболеваний
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480
сегодня, 09:39
1

COVID-19 перешел в разряд сезонных заболеваний

Федеральный оперштаб прекращает публикацию сводок о заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Портал объясняем.рф прекратил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 от федерального оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний», — говорится в сообщении портала.

Тем не менее Роспотребнадзор продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме.

Напомним, в последний раз о погибших от коронавируса в Липецкой области портал сообщил в середине февраля. А в последней опубликованной сводке сообщалось, что с 10 по 16 марта в области выявлено 29 заболевших.
COVID-19
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Ага
сегодня, 10:05
Заработали,придумают новое.
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