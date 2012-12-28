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Здоровье
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17 минут назад
От COVID-19 снова умирают
В ЦФО трое погибших, помимо нашего региона по одному человеку умерли в Ярославской области и в Москве. В России за неделю погибли 19 человек. Об этом сообщает сайт объясняем.рф.
С 10 по 16 февраля в Липецкой области врачи зарегистрированы 37 случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы четверо заболевших. Выздоровели 35 человек.
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