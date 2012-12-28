От COVID-19 снова умирают

За последнюю неделю, с 10 по 16 февраля, в Липецкой области от COVID-19 погиб один человек. Напомним, несколько недель подряд погибших в регионе от вируса не было.В ЦФО трое погибших, помимо нашего региона по одному человеку умерли в Ярославской области и в Москве. В России за неделю погибли 19 человек. Об этом сообщает сайт объясняем.рф.С 10 по 16 февраля в Липецкой области врачи зарегистрированы 37 случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы четверо заболевших. Выздоровели 35 человек.