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Происшествия
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30 минут назад
Беспилотники ликвидированы в небе над Липецкой областью
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 433 дрона самолетного типа.
Красный уровень воздушной опасности действовал в Липецкой области с вечера пятницы, и до утра субботы. В 07:02 красный уровень отменен.
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