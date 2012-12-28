Беспилотники ликвидированы в небе над Липецкой областью

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 433 дрона самолетного типа.

Над 19-ю регионами страны, включая Липецкую область, силы ПВО сбили 433 БПЛА.Красный уровень воздушной опасности действовал в Липецкой области с вечера пятницы, и до утра субботы. В 07:02 красный уровень отменен.