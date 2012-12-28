Полицейские Липецка раскрыли серию краж из магазинов косметики и продуктов

38-летний липчанин воровал всё — от еды до дорогих смартфонов.

В полицию поступил ряд заявлений от представителей торговых сетей. Так, сотрудник одного или липецких комиссионных магазинов сообщил о пропаже с витрины двух сотовых телефонов общей стоимостью 61 000 рублей.Во время оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Выяснилось, что мужчина, воспользовавшись удобным моментом, похитил гаджеты, а затем продал их.Кроме того, в торговом зале магазина косметики его добычей стала парфюмерия на сумму 6 500 рублей. Также установлена его причастность к ряду хищений продуктов питания из сетевых маркетов Липецка.Следственными органами действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.