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Происшествия
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сегодня, 08:08
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Полицейские Липецка раскрыли серию краж из магазинов косметики и продуктов
38-летний липчанин воровал всё — от еды до дорогих смартфонов.
Во время оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Выяснилось, что мужчина, воспользовавшись удобным моментом, похитил гаджеты, а затем продал их.
Кроме того, в торговом зале магазина косметики его добычей стала парфюмерия на сумму 6 500 рублей. Также установлена его причастность к ряду хищений продуктов питания из сетевых маркетов Липецка.
Следственными органами действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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