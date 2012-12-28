Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» возбуждено уголовное дело
Липецкая вечёрка: погибла 18-летняя, афера с уличными туалетами и что будет на месте «Катящихся камней»
Липецкая вечёрка: погибла 18-летняя, афера с уличными туалетами и что будет на месте «Катящихся камней»
Выходные в Липецке: большой концерт в ОЦКНТ, энциклопедия нечисти и погода сделает крутой разворот
Спорт
131
сегодня, 10:15
1
«Петрович» привёл воспитанника к «бронзе» первенства России по греко-римской борьбе
Один из самых профессиональных и бескорыстных тренеров Липецкой области продолжает трудное, но благородное дело.
Ученик «Петровича» боролся в весовой категории до 97 кг, выиграл несколько схваток и добрался до 3-го места.
Отметим, что год назад в аналогичном первенстве Ниясов тоже взял «бронзу». Всего в разных весовых категориях за победу боролись 100 атлетов из 23 регионов России.
Наставник областной комплексной спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва Сергей Навцин подготовил уже более двух десятков призёров первенств страны. Он начал заниматься с инвалидами по слуху примерно четверть века назад, одним из первых в Липецкой области.
Фото из архива участников соревнований, предоставлено спортсменами
0
0
0
1
2
Комментарии (1)