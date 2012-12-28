«Петрович» привёл воспитанника к «бронзе» первенства России по греко-римской борьбе

Один из самых профессиональных и бескорыстных тренеров Липецкой области продолжает трудное, но благородное дело.

Ученик «Петровича» боролся в весовой категории до 97 кг, выиграл несколько схваток и добрался до 3-го места.









Наставник областной комплексной спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва Сергей Навцин подготовил уже более двух десятков призёров первенств страны. Он начал заниматься с инвалидами по слуху примерно четверть века назад, одним из первых в Липецкой области.





Фото из архива участников соревнований, предоставлено спортсменами

Легендарный липецкий тренер по греко-римской борьбе Сергей Нацвин добился очередного успеха – его ученик Михаил Ниясов стал «бронзовым» призёром первенства России среди спортсменов с нарушением слуха в Бердске Новосибирской области.Отметим, что год назад в аналогичном первенстве Ниясов тоже взял «бронзу». Всего в разных весовых категориях за победу боролись 100 атлетов из 23 регионов России.