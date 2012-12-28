В Липецке передано в суд дело о взятке за досрочное освобождение осужденного

Заверешено расследование в отношении 43-летнего липанина, выступившего посредником при передаче незаконного вознаграждения сотруднику исправительной колонии.

Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, в 2022 году один из отбывающих наказание в исправительной колонии Липецка вызвался помочь другому заключенному выйти на волю досрочно. Посодействовать в этом мог сотрудник колонии за определенную сумму. Осужденный выступил посредником при передаче взятки в 100 тысяч рублей. Деньги предназначались сотруднику учреждения, чтобы тот обеспечил другому осужденному меры поощрения и выдачу положительной характеристики для условно-досрочного освобождения, несмотря на отсутствие законных оснований и систематическое невыполнение осужденным норм выработки.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку и УФСИН России по Липецкой области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Санкция ч. 2 ст. 291.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения рассматривается судом. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 290 УК РФ как получение взятки в крупном размере.