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43 минуты назад

Выходные в Липецке: большой концерт в ОЦКНТ, энциклопедия нечисти и погода сделает крутой разворот

Всё самое главное про наступивший уикенд.

День рождения танцевального коллектива

30 октября исполнилось 35 лет образцовому детско-юношескому танцевальному клубу «Shaky». Воспитанники почётного работника общего образования Ирины Старостенко достойно представляют наш регион в различных конкурсах, радуют земляков выступлениями, в том числе – благотворительными.

В честь дня рождения – один из танцевальных номеров коллектива на сцене ОЦКНТ Видео Аркадия и Максима Свиридовых.



С ноября дожди и похолодание

Последний день октября – суббота будет точно таким же, как и весь месяц: относительно тёплых и сухим. 31 октября температура составит от +11 до +13 градусов, без осадков.

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А вот 1 ноября похолодает – от +9 до +11 градусов и в регион ворвутся дожди, пока – небольшие.

Отключение воды

31 октября с 10:00 проведут незабываемую субботу без элементарных удобств:
– ул. Гоголя, 1, 2, 21, 31, 37;
– ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б;
– ул. Папина, 6, 8, 9, 17, 17б;
– ул. Союзная, 15;
– ул. У. Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7;
– ул. Юных Натуралистов. 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;
– пл. Победы, 3а;
– пр–т Победы, 22.

В частном секторе их участь разделят жители улиц Гоголя, Калинина и Радиаторной.

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1 ноября с 10:00 до конца ремонта будут страдать без воды в воскресенье:

– ул. Гришина, 2, 4;
– ул. М. Расковой, 8, 10, 10а, 16, 13а, 15, 17, 18, 18к1;
– ул. Н. К. Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6;
– ул. Осипенко, 25;
– ул. Фестивальная, 2, 4;
– пер. Вишневый, 1а.

Тоже самое ждёт и обитателей частного сектора на улицах Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, в переулках Верещагина, Вишнёвого, Даргомыжского, Фруктового.

Отключение света

31 октября с 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. Валентина Скороходова, 1а, 2, 2а;
– ул. Катукова, 18а;
– ул. Л. Толстого, 1;
– ул. Советская, 4;
– пл. Революции;
– пл. Театральная, 1;
– б–р Сергея Есенина, 1а, 2, 3, 5, 7а.

Отметим, что Театральная, 1 – это одно из зданий мэрии Липецка, впрочем, в субботу там всё равно никто не работает.

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Бензин

Найти горючее на выходных – обеспечить возможность способ ездить на работу всю неделю. Увы, система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку. Зато она расскажет о ситуации в области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Выставка

31 октября в 15:00 в художественной галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется выставка гравюр и скульптуры Гурия и Натальи Захаровых (6+).

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Гурий Захаров – классик отечественной графики, шестидесятник, художник оттепели. Наталья Захарова – его дочь, мастер графики. Унаследовав творческий почерк матери – знаменитого скульптора Татьяны Соколовой, Выставка впервые представляет в единой экспозиции творчество двух оригинальных и дополняющих друг друга мастеров.

Продлится до 13 декабря.

Кино

31 октября в 17:00 Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) организует показ комедии «Семейный призрак». Россия, 2025. Режиссёр Александр Бабаев (6+).

Василий Кирсанов — бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник, мечтающий устроить шоу «почти как у Копперфильда». Ради сцены он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми в тесную однушку. Шоу проваливается, а в новой квартире жить невозможно. В отчаянных поисках решения Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную трёшку на последние деньги. Вот только квартира оказывается не пустой — в ней живёт самый настоящий призрак.


В ролях: Максим Лагашкин, Никита Кирсанов, Оксана Акиньшина.

Книги

В 16:00 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) состоится заседание книжного клуба, на котором будут разбирать роман Габриэля Гарсии Маркеса «Осень патриарха» (16+).

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Маркес рисует портрет диктатора так, что он становится не просто человеком, а почти мифологическим существом — и именно в этом магия его прозы.

Артмосфера

А ещё 31 октября в 18:00 в Есенинке возродят культурные вечера «Артмосфера» (12+).

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Фото vk.ru/cgb_liplib48
И начнут их с мира магии! Гарри Поттер. Ведьмак. Игра Престолов. Властелин Колец. Четыре вселенные, один вечер, и бесконечное волшебство. Вас ждут живая музыка, игротека, мастер-классы и лавка чародея.

На коньки

31 октября и 1 ноября в 17:00 Дворец спорта в селе Хрущёвка под Липецком (ул. Молодёжная, 3) приглашает на сеансы массового катания на коньках (6+).

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Фото vk.ru/oksshor

Начать зимний сезон можно уже сейчас!

Выбор профессии

31 октября в 10:00 в Центре молодёжной карьеры (ул. Студенческий городок, 24) начнётся трехчасовая ярмарка учебных мест «Образование и карьера» (12+).

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Фото vk.ru/centr.molod48

Ученикам 8-11 классов расскажут о себе и предлагаемых специальностях 10 вызов и колледжей Липецкой области. Помогут определиться с будущей специальностью и поступлением.

Театр

1 ноября в 14:00 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31) театр «Катон» покажет отрывок из постановки «И все завертелось» липецкого режиссёра-постановщика Бориса Бужора (12+).

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Фото vk.ru/katonteatr

По текстам классиков юмора всех времен: Аркадия Аверченко, Надежды Тэффи, Михаила Зощенко, Ильфа и Петрова, Михаила Жванецкого, Альфреда Бэрриджа и Джорджа Карлина – антология юмора от начала XX века до наших.

Нечисть

1 ноября в 12:00 на сцене Липецкой государственной филармонии в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) покажут постановку «Музыкальная энциклопедия русской нечисти» (6+).

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Очень интересная и необычная семейная программа с элементами интерактива, в которой образы русской мифологии объединяются с новейшими технологиями и доверительной формой общения со зрителем. На сцене Липецкий академический русский оркестр, (главный дирижёр Василий Моисеенко), солисты Артём Тарасов и Наталия Тюленева.

Ко Дню народного единства

1 ноября в 15:00 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) начнёт концертную программу «Творчество. Единство» (6+).

Праздник начнётся ещё в фойе. Гостей будут встречать вокальный ансамбль «Ивушка» и ансамбль народной песни «Тараторочки». А ещё развернётся выставка студии изобразительного творчества «Искусство», её украсит ансамбль духовых инструментов «Элит-брасс-бенд».

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Фото vk.ru/ocknt

Концерт посвящён Дню народного единства. В программе выступления ведущих коллективов центра: ансамбля танца «Родничок» имени Галины Шелякиной и ансамбля народного танца «Раздолье» имени Валерия Шелякина, ансамбля эстрадного танца «Ритм» имени Валерия Бурана и ансамбля русской песни «Россиянка» имени Марии и Александра Уваровых, фольклорных ансамблей «Воскресение» и «Вера», студии классического танца «Антре», ансамбля бального танца «Гармония», Центра циркового искусства «Ника» и других коллективов и исполнителей.

Дорогие липчане! Вот и подошёл к концу октябрь, в воскресенье начинается последний месяц осени. Главное – в любое время года не переставать следить за событиями на GOROD48, который за долгие годы для многих жителей региона стал компасом в информационном мире. Вам не нужно тратить время на поиски: информация о происшествиях, решения органов власти и остальное уже собраны в одном месте. Ждём вас на электронных страницах 24/7 снова и снова. До встречи!
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