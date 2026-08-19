Выходные в Липецке: большой концерт в ОЦКНТ, энциклопедия нечисти и погода сделает крутой разворот

Всё самое главное про наступивший уикенд.

В вашем браузере отключен JavaScript

А вот 1 ноября похолодает – от +9 до +11 градусов и в регион ворвутся дожди, пока – небольшие.

В частном секторе их участь разделят жители улиц Гоголя, Калинина и Радиаторной.









31 октября с 9:00 до 17:00 обесточат:





Отметим, что Театральная, 1 – это одно из зданий мэрии Липецка, впрочем, в субботу там всё равно никто не работает.









Бензин





Найти горючее на выходных – обеспечить возможность способ ездить на работу всю неделю. Увы, система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку. Зато она расскажет о ситуации в области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









31 октября в 15:00 в художественной галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется выставка гравюр и скульптуры Гурия и Натальи Захаровых (6+).









31 октября в 17:00 Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) организует показ комедии «Семейный призрак». Россия, 2025. Режиссёр Александр Бабаев (6+).





В 16:00 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) состоится заседание книжного клуба, на котором будут разбирать роман Габриэля Гарсии Маркеса «Осень патриарха» (16+).









А ещё 31 октября в 18:00 в Есенинке возродят культурные вечера «Артмосфера» (12+).









Фото vk.ru/cgb_liplib48

31 октября и 1 ноября в 17:00 Дворец спорта в селе Хрущёвка под Липецком (ул. Молодёжная, 3) приглашает на сеансы массового катания на коньках (6+).













Фото vk.ru/oksshor

Начать зимний сезон можно уже сейчас!





Выбор профессии

31 октября в 10:00 в Центре молодёжной карьеры (ул. Студенческий городок, 24) начнётся трехчасовая ярмарка учебных мест «Образование и карьера» (12+).





Фото vk.ru/centr.molod48 Ученикам 8-11 классов расскажут о себе и предлагаемых специальностях 10 вызов и колледжей Липецкой области. Помогут определиться с будущей специальностью и поступлением. Ученикам 8-11 классов расскажут о себе и предлагаемых специальностях 10 вызов и колледжей Липецкой области. Помогут определиться с будущей специальностью и поступлением.

1 ноября в 14:00 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31) театр «Катон» покажет отрывок из постановки «И все завертелось» липецкого режиссёра-постановщика Бориса Бужора (12+).









Фото vk.ru/katonteatr





1 ноября в 12:00 на сцене Липецкой государственной филармонии в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) покажут постановку «Музыкальная энциклопедия русской нечисти» (6+).









Праздник начнётся ещё в фойе. Гостей будут встречать вокальный ансамбль «Ивушка» и ансамбль народной песни «Тараторочки». А ещё развернётся выставка студии изобразительного творчества «Искусство», её украсит ансамбль духовых инструментов «Элит-брасс-бенд».









Фото vk.ru/ocknt