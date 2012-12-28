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Происшествия
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16 минут назад
В Ельце пенсионерка отдала мошенникам 1,4 млн рублей
89-летняя жительница Ельца стала жертвой многоходовой схемы обмана, в которой аферисты поочерёдно выдавали себя за чиновников, сотрудников прокуратуры и юристов.
На следующий день сценарий сменился: позвонил «сотрудник военной прокуратуры» запугал бабушку утечкой конфиденциальных данных и подключил к разговору фальшивого «юриста».
Под давлением мошенников пенсионерка сначала отдала курьеру 600 тысяч рублей наличных, а затем, поверив обещаниям вернуть все средства после «проверки», сняла еще 800 тысяч со счета и также передала их неизвестному мужчине во дворе дома.
Ни денег, ни звонивших женщина больше не видела.
По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).
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