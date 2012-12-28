В Ельце пенсионерка отдала мошенникам 1,4 млн рублей

89-летняя жительница Ельца стала жертвой многоходовой схемы обмана, в которой аферисты поочерёдно выдавали себя за чиновников, сотрудников прокуратуры и юристов.





В Ельце 89-летняя пенсионерка лишилась 1,4 миллиона рублей, став жертвой телефонной аферы. Схема началась в конце августа 2026 года со звонка лже-чиновников якобы администрации Ельца, которые под предлогом выдачи «премии» в размере 10 тысяч рублей выманили у женщины номер СНИЛС.На следующий день сценарий сменился: позвонил «сотрудник военной прокуратуры» запугал бабушку утечкой конфиденциальных данных и подключил к разговору фальшивого «юриста».Под давлением мошенников пенсионерка сначала отдала курьеру 600 тысяч рублей наличных, а затем, поверив обещаниям вернуть все средства после «проверки», сняла еще 800 тысяч со счета и также передала их неизвестному мужчине во дворе дома.Ни денег, ни звонивших женщина больше не видела.По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).