Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Одинокая ельчанка выдумала третьего ребёнка и получила пособия более чем на 460 тысяч рублей
Приговор липецким чиновникам и адвокату по делу о 10-миллионной взятке оставлен без изменений
Индустрия выстраивает партнерство: строителям и производственникам помогают найти друг друга
Происшествия
520
37 минут назад
Приговор липецким чиновникам и адвокату по делу о 10-миллионной взятке оставлен без изменений
Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Советского суда Липецка Ольге Крючковой, Михаилу Бакланову и Владимиру Писаренко по делу о махинациях с земельным участком на улице Ангарской.
Суд счел доказанным, что в 2015 году Ольга Крючкова передала участок на улице Ангарской в Липецке в фиктивную аренду своей подруге, чтобы в дальнейшем распорядиться им в собственных интересах. Через год участок был передан в аренду предпринимателю Андрею Журову за взятку в 10 миллионов рублей. Посредниками в получении передачи взятки выступили Михаил Бакланов и адвокат Владимир Писаренко.
Вину все трое не признали и оспаривали приговор сначала в Липецком областном суде, а затем в Первом кассационном суде общей юрисдикции.
0
0
0
2
1
Комментарии