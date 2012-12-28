Приговор липецким чиновникам и адвокату по делу о 10-миллионной взятке оставлен без изменений

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Советского суда Липецка Ольге Крючковой, Михаилу Бакланову и Владимиру Писаренко по делу о махинациях с земельным участком на улице Ангарской.