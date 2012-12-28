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сегодня, 12:02
5

Предварительное заседание по делу «Рошена» назначено на 29 апреля

Иск Росимущества принят к производству.

Иск Росимущества к АО ЛКФ «Рошен» принят к производству. Предварительное заседание по делу назначено на 29 апреля. Об этом GOROD48 сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Напомним, Росимущество, которое получило 128 970 771 акций AO ЛКФ «Рошен» требует провести внеочередное общее собрание акционеров.

В феврале 2024 года Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил заявление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации к Олегу Казакову, Петру и Алексею Порошенко (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» о запрете деятельности на территории России, а акции АО ЛКФ «Рошен» и доли в уставном капитале ООО «Рошен» обращены в доход государства: на лицевой счет Российской Федерации в лице Росимущества зачислено 128 970 771 штук акций, что составляет 99,9% от уставного капитала AO ЛКФ «Рошен». После этого поступили требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании членов Совета директоров, внесении изменений в устав общества и досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (управляющей организации). Но решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров до сих пор не принято. Поэтому Росимущество обратилось в суд с иском об обязании АО ЛКФ «Рошен» в течение 50 дней с момента принятия решения суда провести внеочередное общее собрание акционеров.
Рошен
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Ольга
2 минуты назад
О мадонна Мия, а что детище потроха еще не националезированно ?
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Гоголь Н.В.
45 минут назад
потом и дальше нужно национализировать . заводы комбинаты и т. далее
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продолжаем наблюдение
сегодня, 14:09
спасибо что держите нас в курсе этого эпичного дела Росимущества к Росимуществу. Суду нужно было поддержать тенденцию и назначить заседание на 1 апреля. Искренне надеюсь что суд удовлетворит иск Росимущества к Росимуществу и обяжет Росимущество созвать собрание акционеров, так же надеюсь что Росимущество не забудет позвать Росимущество на это собрание. Напоминаю что письмо-извещение о собрании надо послать на адрес Росимущества.
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Вопрос
сегодня, 13:48
Мне так и непонятно чего хочет Росимущество, им передано 99,9 акций. Бери и проводи собрание, какие ещё акционеры должны назначить собрание, которые владеют 0,1% акций.
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Р
сегодня, 12:35
Национализировать и давно! А не сопли жевать
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