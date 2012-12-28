Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
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Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Общество
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сегодня, 12:02
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Предварительное заседание по делу «Рошена» назначено на 29 апреля
Иск Росимущества принят к производству.
Напомним, Росимущество, которое получило 128 970 771 акций AO ЛКФ «Рошен» требует провести внеочередное общее собрание акционеров.
В феврале 2024 года Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил заявление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации к Олегу Казакову, Петру и Алексею Порошенко (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» о запрете деятельности на территории России, а акции АО ЛКФ «Рошен» и доли в уставном капитале ООО «Рошен» обращены в доход государства: на лицевой счет Российской Федерации в лице Росимущества зачислено 128 970 771 штук акций, что составляет 99,9% от уставного капитала AO ЛКФ «Рошен». После этого поступили требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании членов Совета директоров, внесении изменений в устав общества и досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (управляющей организации). Но решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров до сих пор не принято. Поэтому Росимущество обратилось в суд с иском об обязании АО ЛКФ «Рошен» в течение 50 дней с момента принятия решения суда провести внеочередное общее собрание акционеров.
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