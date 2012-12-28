Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В красивую дату — 25.02.25 во Дворце бракосочетаний расписались 15 пар
Общество
Погоня в заказнике закончилась ДТП
Происшествия
Во вскрытой спасателями квартире на бульваре Есенина обнаружили труп женщины
Происшествия
35-летняя женщина пострадала в аварии на улице Стаханова
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Источником навозной вони было поле ООО «КолоСС»
Общество
Ельчанин срезал с железнодорожных путей десять соединителей
Происшествия
Женщина-пешеход погибла под колёсами «Рено»
Происшествия
В сугробе нашли женщину без сознания
Здоровье
Губернатору хотят дать возможность увольнять липецких мэров
Политика
Читать все
В мэрии прорабатывают круглогодичное автобусное движение до Центрального пляжа
Общество
В сугробе нашли женщину без сознания
Здоровье
Женщина-пешеход погибла под колёсами «Рено»
Происшествия
В Липецке спасли мужчину с разрывом аорты
Здоровье
Росимущество обратилось с иском к «Рошен» и требует провести внеочередное собрание акционеров
Общество
Со спящего на качелях липчанина сняли золотую цепь с крестом
Происшествия
У злостного должника по штрафам Госавтоинспекции арестовали «ГАЗель»
Происшествия
Пьяный мужчина избил сожительницу в магазине
Происшествия
В Липецкой области ночью местами похолодает до -20
Погода в Липецке
50-летний мужчина нашёл портмоне с 64 000 рублей и теперь может сесть на четыре года
Происшествия
Читать все
Общество
331
46 минут назад
2

Росимущество обратилось с иском к «Рошен» и требует провести внеочередное собрание акционеров

Росимущество получило 128 970 771 акций AO ЛКФ «Рошен», но внеочередное общее собрание акционеров до сих пор не созвано.

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск Росимущества к Липецкой кондитерской фабрике «Рошен» с требованием провести внеочередное собрание акционеров.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале 2024 года Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил заявление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации к Олегу Казакову, Петру и Алексею Порошенко (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» о запрете деятельности на территории России, а акции АО ЛКФ «Рошен» и доли в уставном капитале ООО «Рошен» обращены в доход государства: на лицевой счет Российской Федерации в лице Росимущества зачислено 128 970 771 штук акций, что составляет 99,9% от уставного капитала AO ЛКФ «Рошен».

После этого поступили требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании членов Совета директоров, внесении изменений в устав общества и досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (управляющей организации). Но решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров до сих пор не принято. Поэтому Росимущество обратилось в суд с иском об обязании АО ЛКФ «Рошен» в течение 50 дней с момента принятия решения суда провести внеочередное общее собрание акционеров с соответствующей повесткой.

Арбитражный суд Липецкой области пока не принял иск к производству — пятидневный срок со дня поступления иска ещё не истёк.


Рошен
суд
0
0
1
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Землянин
22 минуты назад
На лицевой счет Российской Федерации в лице Росимущества зачислено 128 970 771 штук акций, что составляет 99,9% от уставного капитала AO ЛКФ «Рошен» - Каких акционеров ждет Росимущество если владеет 99.9% акций? Сами себя хотят засудить?
Ответить
ттт
23 минуты назад
Росимущество само на себя в суд подало? интересно кто победит, держите нас в курсе этого эпичного судебного дела.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить