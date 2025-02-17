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36 минут назад

Два крупных пожара произошли в Ельце и Задонске

Горели три дома и три автомобиля.

15 февраля в Ельце на улице Матросова горели два дома и два автомобиля. Один дом, площадью 182 квадратных метра, огонь уничтожил полностью, у второго — повреждена кровля на 10 квадратных метрах. На автомобилях обгорела краска. Огонь тушили 19 пожарных с помощью шести единиц техники, сообщает Главное управление МЧС РФ по Липецкой области.

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Не менее крупный пожар произошел 16 февраля в Задонске: на улице Горького горели дом, гараж и автомобиль. Огнем повреждена кровля дома на площади 16 квадратных метрах, полностью сгорели гараж и автомобиль «Форд».

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В Липецке 15 февраля  на улице Жуковского горела квартира. В огне пострадал 49 летний мужчина. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В этот же день на улице Кибальчича в Липецке сгорела кровля жилого дома.

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Также в выходные дни в селе Слобода Измалковского округа сгорела кровля бани площадью 60 квадратных метров, в селе Ольховец Лебедянского района произошло возгорание теплицы на площади 288 квадратов, в селе Бурдино Тербунского района сгорел жилой дом.

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МЧС
пожар
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