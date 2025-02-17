Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Происшествия
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36 минут назад
Два крупных пожара произошли в Ельце и Задонске
Горели три дома и три автомобиля.
Не менее крупный пожар произошел 16 февраля в Задонске: на улице Горького горели дом, гараж и автомобиль. Огнем повреждена кровля дома на площади 16 квадратных метрах, полностью сгорели гараж и автомобиль «Форд».
В Липецке 15 февраля на улице Жуковского горела квартира. В огне пострадал 49 летний мужчина. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В этот же день на улице Кибальчича в Липецке сгорела кровля жилого дома.
Также в выходные дни в селе Слобода Измалковского округа сгорела кровля бани площадью 60 квадратных метров, в селе Ольховец Лебедянского района произошло возгорание теплицы на площади 288 квадратов, в селе Бурдино Тербунского района сгорел жилой дом.
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