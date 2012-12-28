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сегодня, 10:52
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Вратарь-гигант уйдёт из «Металлурга» в «Рязань»
Последние новости липецкого футбола.
В январе Вялов не вышел вместе со «сталеварами» из отпуска, а отправился на тренировки «Рязани».
Как сообщил GOROD48 сам 26-летний голкипер, теперь в его планах – уладить формальности по разрыву контракта с липецким клубом и начать новую главу своей карьеры.
Вялов отличается внушительными габаритами даже по меркам профессионального спорта – рост 203 см, вес 97 кг.
В «Металлург» его в 2023 году пригласил тогдашний главный тренер Сергей Первушин. Наставник видел в земляке-тамбовчанине резерв для усиления игры, в частности ценил его умение выбить мяч от своих ворот чуть ли не до штрафной соперника.
Но Первушина сняли и у вскоре у Вялова начались проблемы. Прошлой зимой на сборе в Турции Дмитрий пропустил мяч в контрольном матче с костромским «Спартаком» (0:2), в котором многие (и, вероятно ошибочно) увидели вину вратаря. Доверия тренеров этот эпизод не прибавил, в первом полугодии-2024 Дмитрия отдавали а аренду владимирскому «Торпедо», а летом новый ответственный за подготовку голкиперов «сталеваров» Давид Иканович даже отстранял Вялова от вратарских тренировок.
В итоге за полтора года Вялов не сыграл в основе «Металлурга» ни одного матча, проявил себя лишь в матче за «дубль» с «Урожаем» из Елани, когда умудрился отразить два (!) пенальти и помог юным «сталеварам» добыть редкую победу – 3:2. Никто уже не вспоминал «золотой матч» «Металлурга» в 2022 году, когда наша команда обеспечила себе выход в ФНЛ, но при этом не сумела дома обыграть «Калугу» - 0:0, в первую очередь благодаря виртуозной игре выступавшего тогда за калужан Вялова.
На этой неделе «Металлург» объявил о расставании с защитником Павлом Ходеевым (9 матчей в минувшем сезоне) и хавбеком Александром Бекоевым (6) – обоим проявить себя помешали травмы.
Заменой им может стать кто-то из приехавших на просмотр футболистов. Сейчас с «Металлургом» тренируется покинувший команду в 2023 году воспитанник липецкого футбола опорный хавбек Вениамин Баязов, крайний защитник Егор Ананьев из Академии столичного «Спартака», экс-бомбардир омского «Иртыша» нападающий Иван Донсков.
Вениамин Баязов
Егор Ананьев
Внушительно выглядит 24-летний центральный защитник Кирилл Донцов из «Зенита-2». Уроженец Волгограда в 2020 году успел даже дебютировать в Премьер-Лиге за «Ротор», выйдя в конце домашнего матча с «Рубином» (1:3).
Кирилл Донцов
Сейчас команда Дмитрия Бугакова работает без выходных, проводя по две тренировки в день. 28 января липчане проведут первый контрольный матч в крытом манеже Тамбова с местным «Спартаком».
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