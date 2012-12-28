Вратарь-гигант уйдёт из «Металлурга» в «Рязань»

Последние новости липецкого футбола.

Заменой им может стать кто-то из приехавших на просмотр футболистов. Сейчас с «Металлургом» тренируется покинувший команду в 2023 году воспитанник липецкого футбола опорный хавбек Вениамин Баязов, крайний защитник Егор Ананьев из Академии столичного «Спартака», экс-бомбардир омского «Иртыша» нападающий Иван Донсков.









Вениамин Баязов













Егор Ананьев









Внушительно выглядит 24-летний центральный защитник Кирилл Донцов из «Зенита-2». Уроженец Волгограда в 2020 году успел даже дебютировать в Премьер-Лиге за «Ротор», выйдя в конце домашнего матча с «Рубином» (1:3).









Кирилл Донцов

