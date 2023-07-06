Спорт

41 минуту назад

На смотрины в «Металлург» привезли гигантского вратаря

252
#Футбол #"Металлург" #трансфары
На смотрины в «Металлург» привезли гигантского вратаря

А первым, не прошедшим просмотр, стал игрок старейшего клуба России.

После победы в спарринге над тамбовским «Спартаком» - 4:2 тренер «сталеваров» Сергей Первушин прямо в командном автобусе привёз из Тамбова в Липецк 24-летнего голкипера Дмитрия Вялова, который отличается гигантскими габаритами даже по вратарским меркам. Рост потенциального новобранца «Металлурга» - 2 метра и 3 сантиметра, размах рук в стороны – около трёх метров.

За карьеру Вялов успел поиграть в «Тамбове», «Сызрани-2003», «Зените-Ижевск» и «Калуге». Минувший сезон начал в возрождённом тамбовским «Спартаке» и первые 10 туров играл без замен, пропустив 20 мячей. Сыграл он на своём поле и против «Металлурга» - 1:2, вынув мячи из сетки после ударов наших бомбардиров Максима Григорьева и Николая Иванникова (с пенальти).

_DSC0673.JPG

Дмитрий Вялов

Правда, затем начались настораживающие моменты. В «Спартак» пришёл новый главный тренер Сергей Рыжиков – сам в прошлом вратарь, выступавший за сборную России, который забраковал двухметрового коллегу и перевёл его в запас. А зимой Рыжиков и вовсе отказался от услуг гиганта, который с тех пор оставался без клуба.

Однако липецкий тренер Первушин разглядел в земляке-тамбовчанине что-то своё и хотел пригласить его в команду еще в феврале, но тогда «Металлургу» запретили регистрировать новых футболистов.

Сейчас Вялов вовсю тренируется на загородной базе «Металлурга». Высокий рост, конечно, выручает во многих ситуациях.

_DSC0671.JPG

Вверху Вялову нет равных

Судьбу новичка будет решать тренерский штаб по результатам тренировок и контрольных игр, одну из которых «Металлург» проведёт уже сегодня в 16:00 на Центральном стадионе с курским «Авангардом».

Напомним, что сейчас в команде уже есть два вратаря – опытный 34-летний мастер спорта Александр Кобзев и 21-летний Павел Кораблин.

DSC_0354.JPG

Вялов и его не маленький липецкий коллега Александр Кобзев (рост 187 см)

Тем временем, появился первый футболист, который не прошёл смотрины в команде: 25-летний вингер Ярослав Харланов из «Знамени Труда» (Орехово-Зуево) не впечатлил тренерский штаб.

DSC_0099.JPG

Ярослав Харланов

Любопытная деталь: обычно на просмотр приезжают десятки футболистов, из-которых тренеры по крупицам отбирают нужных. «Металлург» же пригласил. «Металлург» же подписал контракты с семерыми новичками, а отправил со сборов пока одного.

На просмотре продолжают находиться полузащитник Михаил Лямзин из «Чертаново» и форвард Кирилл Жуковский из столичного «Динамо-2».

252
#Футбол #"Металлург" #трансфары

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Бизнес

Еще в рубрике

Софья Провоторова завоевала вторую медаль первенства России
#Лёгкая атлетика #Софья Провоторова #Даниил Некрасов
5
Софья Провоторова завоевала вторую медаль первенства России

03.07.2023 17:11

Спорт
Липецкая бегунья выиграла первенство России с личным рекордом
#Софья Провоторова #лёгкая атлетика
7
Липецкая бегунья выиграла первенство России с личным рекордом

02.07.2023 21:46

Спорт
Первый контрольный матч летом «Металлург» выиграл в Тамбове за закрытыми дверями
#Футбол #"Металлург" #контрольный матч
9
Первый контрольный матч летом «Металлург» выиграл в Тамбове за закрытыми дверями

02.07.2023 19:17

Спорт
«Металлург» подписал хавбека «Динамо-Владивосток», который ни разу не был на Дальнем Востоке
#Футбол #"Металлург" #трансфары
5
«Металлург» подписал хавбека «Динамо-Владивосток», который ни разу не был на Дальнем Востоке

01.07.2023 15:36

Спорт
«Металлург» тренируется – большой фоторепортаж
#"Металлург" #фоторепортаж
27
«Металлург» тренируется – большой фоторепортаж

30.06.2023 21:29

Спорт
«Взяла копьё и метнула так, что соперницы рты пораскрывали»
#Легкая атлетика #Мария Новикова #Иван Коломиец
2
«Взяла копьё и метнула так, что соперницы рты пораскрывали»

30.06.2023 20:11

Спорт