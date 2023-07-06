На смотрины в «Металлург» привезли гигантского вратаря

А первым, не прошедшим просмотр, стал игрок старейшего клуба России.

После победы в спарринге над тамбовским «Спартаком» - 4:2 тренер «сталеваров» Сергей Первушин прямо в командном автобусе привёз из Тамбова в Липецк 24-летнего голкипера Дмитрия Вялова, который отличается гигантскими габаритами даже по вратарским меркам. Рост потенциального новобранца «Металлурга» - 2 метра и 3 сантиметра, размах рук в стороны – около трёх метров.

За карьеру Вялов успел поиграть в «Тамбове», «Сызрани-2003», «Зените-Ижевск» и «Калуге». Минувший сезон начал в возрождённом тамбовским «Спартаке» и первые 10 туров играл без замен, пропустив 20 мячей. Сыграл он на своём поле и против «Металлурга» - 1:2, вынув мячи из сетки после ударов наших бомбардиров Максима Григорьева и Николая Иванникова (с пенальти).



Дмитрий Вялов



Правда, затем начались настораживающие моменты. В «Спартак» пришёл новый главный тренер Сергей Рыжиков – сам в прошлом вратарь, выступавший за сборную России, который забраковал двухметрового коллегу и перевёл его в запас. А зимой Рыжиков и вовсе отказался от услуг гиганта, который с тех пор оставался без клуба.

Однако липецкий тренер Первушин разглядел в земляке-тамбовчанине что-то своё и хотел пригласить его в команду еще в феврале, но тогда «Металлургу» запретили регистрировать новых футболистов.

Сейчас Вялов вовсю тренируется на загородной базе «Металлурга». Высокий рост, конечно, выручает во многих ситуациях.



Вверху Вялову нет равных



Судьбу новичка будет решать тренерский штаб по результатам тренировок и контрольных игр, одну из которых «Металлург» проведёт уже сегодня в 16:00 на Центральном стадионе с курским «Авангардом».

Напомним, что сейчас в команде уже есть два вратаря – опытный 34-летний мастер спорта Александр Кобзев и 21-летний Павел Кораблин.



Вялов и его не маленький липецкий коллега Александр Кобзев (рост 187 см)



Тем временем, появился первый футболист, который не прошёл смотрины в команде: 25-летний вингер Ярослав Харланов из «Знамени Труда» (Орехово-Зуево) не впечатлил тренерский штаб.



Ярослав Харланов



Любопытная деталь: обычно на просмотр приезжают десятки футболистов, из-которых тренеры по крупицам отбирают нужных. «Металлург» же пригласил. «Металлург» же подписал контракты с семерыми новичками, а отправил со сборов пока одного.

На просмотре продолжают находиться полузащитник Михаил Лямзин из «Чертаново» и форвард Кирилл Жуковский из столичного «Динамо-2».