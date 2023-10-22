Вратарь-гигант отбил два пенальти в одной игре

А нападающий Иван Сазонов сделал «хет-трик» и теперь у «Металлурга-М» есть шанс показать лучший результат сезона за несколько лет.

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Дублёры «Металлурга» обыграли самого грозного соперника с 2017 года, когда решили возродить молодежную команду в первенстве СФФ «Центр».

Победами липецкие резервисты радовали не часто, а если и обыгрывали, то команды из нижней части турнирной таблицы. Теперь же подопечным Сергея Журбенко снять «самый крупный скальп» за несколько лет, обыграв дома «Урожай» из Елани, который идёт на 5-м месте – 3:2.

Соперники представляют Волгоградскую область, посёлок городского типа, в котором из 15 тысяч жителей на местный стадион приходит чуть ли не каждый десятый. В «Урожае» выступают воспитанники знаменитой волгоградской школы футбола. Так, с капитанской повязкой гостей вывел на поле 28-летний Игорь Крутов, в прошлом игрок «Ротора». Песчанокопской «Чайки», ставропольского «Динамо».

Липчане накануне игры с авторитетным соперником получили усиление из основной команды. Центральный защитник Николай Смирных цементировал оборону весь первый тайм, но в перерыве сам попросил замену, показав тренерам на травмированную ногу. Форвард Михаил Заботкин отыграл 90 минут, но на этот раз забитыми мячами не отметился.

У этого матча нашлись свои герои. Один из них 19-летний нападающий Иван Сазонов. При счёте 0:1 он на 14-й минуте с бильярдной точностью вогнал мяч в дальний нижний угол, а затем ещё дважды демонстрировал голевое чутье, успев до перерыва оформить «хет-трик».

Отлично сыграл и вратарь Дмитрий Вялов. На 29-й минуте ещё при счёте – 2:1 он отразил 11-метровый в исполнении Александра Блинова.

Сложные минуты «Металлургу-М» пришлось пережить в начале второго тайма в связи с перестройкой обороны после вынужденной замены Смирных. И вновь судья указал на 11-метровую отметку.

На этот раз к мячу подошёл 26-летний хавбек Данила Хахалев (в прошлом «Ротор», «Калуга»), но двухметровый Вялов (рост 203 см)… вновь успел сложиться и настиг мяч в нижнем углу, отразив второй пенальти! Спустя пару минут Блинов частично реабилитировался, забив второй мяч гостей – 3:2, но большего «Урожай» не добился. В первую очередь потому, что Вялов здорово сыграл ещё в паре эпизодов.

За 2 тура до финиша «Металлург-М» поднялся на 10-е место среди 13-ти команд СФФ «Центр». Если это место сохранить, то оно будет самым высоким в новейшей истории «молодежки». Но у Журбенко и Ко есть шанс войти и в «десятку», для этого нужно обогнать тамбовскую «Академию футбола», идущую впереди на 2 очка.

Календарь для этого у липчан благоприятный: завтра встреча в Брянске с «Динамо-М» (в первом круге в Липецке наши выиграли – 7:1) и в пятницу, 27 октября, встреча дома с «Калугой-М, которая идёт на предпоследнем месте.