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сегодня, 09:44
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У «Лагуны» чуть не утонул мужчина: его вытащили на берег спасатели

С начала зимы это уже третий случай, когда липчане проваливаются под лед.

Утром 22 января на телефон службы «112» поступило сообщение о тонущем в реке Воронеж за гостиницей «Лагуна» человеке. На берег реки выехали сотрудники АСО, УГПСС и экстренные службы.

«В результате оперативный действий спасателей пострадавший спасен и передан бригаде медиков», — сообщает администрация Липецка

С начала зимы это уже третий случай, когда липчане проваливаются под лед. Два предыдущих случая произошли на Соколе: одного человека успели спасти, второй погиб

происшествие на воде
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Викторм
19 минут назад
Очередной с задержками в развитии...
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Домашний козлик
37 минут назад
Он наверное купель искал
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Лиза
43 минуты назад
Что его туда понесло?!
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Татьяна
55 минут назад
Везите его сразу к окулисту. Пусть зрение ему проверят. Где он лед то увидел? И к психиатру заодно. Нормальному человеку даже в голову не придёт, ходить по воде.
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Коренная липчанка
55 минут назад
Спасатели молодцы!
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Татьяна
сегодня, 10:00
Везите его сразу к окулисту. Пусть зрение ему проверят. Где он лед то увидел? И к психиатру заодно. Нормальному человеку даже в голову не придёт, ходить по воде.
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Окак
39 минут назад
Рыбаки бессмертные!!!
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