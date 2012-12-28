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Происшествия
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сегодня, 09:44
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У «Лагуны» чуть не утонул мужчина: его вытащили на берег спасатели
С начала зимы это уже третий случай, когда липчане проваливаются под лед.
«В результате оперативный действий спасателей пострадавший спасен и передан бригаде медиков», — сообщает администрация Липецка
С начала зимы это уже третий случай, когда липчане проваливаются под лед. Два предыдущих случая произошли на Соколе: одного человека успели спасти, второй погиб.
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