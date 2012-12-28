Сегодня в Липецке: магнитная буря, большое отключение воды, мужчины свысока смотрят на карьеры подруг
Липецкие волейболистки дали бой самой титулованной команде Высшей лиги, но – только в первой партии
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, покусанный горожанин и зависший автобус
Сегодня, 15 января, ночью липчане пережили очередную атаку БПЛА, горожанину делают прививки от бешенства из-за того, что его искусала собака, и на улице Студеновской неожиданно завис на бордюре автобус.
«Давно их не было», — заметил Эколог.
«А обещанные укрытия уже закупили? Может их в коттеджах на всякий случай поставили?», — спросил Партработник.
«Господи, пронеси! Спаси! Сохрани!», — попросил Гость.
«Подвалы жилых домов приведите в пригодное для укрытий состояние — воду откачайте, просанируйте. До убежища не всем добраться, а подвал рядом!», — попросила Гостья1.
В Липецке и Грязях во время воздушной тревоги решили запустить салют. Полиция теперь ищет любителей пошуметь.
«Вчера после объявления желтого уровня за домом по улице Генерала Меркулова, 57 запускали салюты какие-то идиоты», — сообщил Гость.
«Может они салютом БПЛА сбить хотели?» — предположил Витёк.
«Почему на запуск салютов введён запрет, а на продажу пиротехнической продукции — нет? Вот в чём вопрос. Запуск салютов осуждаю ещё и потому, что это очень вредно для окружающей среды, у птиц от стресса могут выпасть перья и они погибнут и т. д.», — не понимает Блэк.
Накануне у дома № 15 по улице Гайдара на 21-летнего парня набросились две бездомных собаки, одна из них его укусила. По словам пострадавшего, животное было с биркой. Теперь ему придется колоть уколы от бешенства.
По данным мэрии, с начала года в Липецке уже отловили 71 бездомную собаку.
Как и все материалы на подобную тему, этот вызвал живую дискуссию комментаторов GOROD48.
«Вот и результат выпуска в обычную среду обитания. Эвтаназия — пусть это жестоко, только я не хочу, чтобы меня покусали брошенные собаки», — уверен ЛС.
«Вакцинация здесь дело не первое. Уколы можно перетерпеть, а вот страх перед собаками остаётся у некоторых укушенных до смерти. Знаю таких. А жить со страхом — только врагу пожелаешь», — заметила Бабка Первая.
«Меня в детстве в деревне покусала бабушкина собака, естественно, были уколы, я этого не помню, но маленький шрам на лбу остался. Страх у меня после этого был дикий, увижу собаку и аж колени тряслись. 11 лет назад подобрал щенка в подъезде, ну и все, страха нет вообще. Я и в стаях сколько раз был. Клин клином вышибает», — поделился своей историей Animal planet.
На улице Студеновской сегодня на бордюре завис автобус маршрута № 347. В происшествии никто не пострадал, разве что пробка образовалась. ДТП оформили аварийные комиссары.
«Это уже второй случай наезда автобуса на бордюры», — подсчитал комментатор.
За вчерашние сутки на дорогах области пострадали три человека.
Завтра в Липецке снова тепло. По прогнозам синоптиков, днем в городе будет около нуля градусов. А по области ожидается до +2. Это близко к рекордным значениям 2007 года, когда столбики термометров поднялись до +3. Уже фантастикой кажутся 30-ти градусные морозы, которые трещали 16 января 1943 года.
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