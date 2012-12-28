Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, покусанный горожанин и зависший автобус

Сегодня, 15 января, ночью липчане пережили очередную атаку БПЛА, горожанину делают прививки от бешенства из-за того, что его искусала собака, и на улице Студеновской неожиданно завис на бордюре автобус.