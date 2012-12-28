Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина
Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
31 декабря во дворе на Стаханова повредили семь машин: владельцы разыскивают скрывшегося водителя
Сегодня в Липецке: магнитная буря, большое отключение воды, мужчины свысока смотрят на карьеры подруг
В отношении врезавшегося в дерево и покалечившего пассажира водителя «БМВ» возбуждено уголовное дело
Происшествия
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сегодня, 09:21
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В центре Липецка столкнулись три автомобиля: госпитализирован водитель
За сутки на дорогах области пострадали три человека.
Еще одна авария произошла на улице Зои Космодемьянской: 19-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 40-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу.
Вечером в Ельце на улице Костенко 63-летний водитель «Рено» совершил наезд на 51-летнюю женщину, которую с травмами госпитализировали.
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