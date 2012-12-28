В центре Липецка столкнулись три автомобиля: госпитализирован водитель

За сутки на дорогах области пострадали три человека.



Утром 14 января в Липецке на улице Интернациональной столкнулись автомобили «Хендай» с 66-летним мужчиной за рулем, «Мицубиси» под управлением 35-летнего водителя и «Мерседес» под управлением 42-летнего мужчины. В аварии пострадал водитель «Митсубиси», его госпитализировали.Еще одна авария произошла на улице Зои Космодемьянской: 19-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 40-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу.Вечером в Ельце на улице Костенко 63-летний водитель «Рено» совершил наезд на 51-летнюю женщину, которую с травмами госпитализировали.