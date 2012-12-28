Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина
Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
31 декабря во дворе на Стаханова повредили семь машин: владельцы разыскивают скрывшегося водителя
В Липецкой области выявили антиконкурентные соглашения на торгах более чем на 85 миллионов рублей
Липецкая вечЁрка: объединение поликлиник, врача проверят на наркотики и скинется ли бизнес на новый мост
Происшествия
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сегодня, 21:17
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Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
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