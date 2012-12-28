Юноши «Металлурга» стали чемпионами центра России

Теперь команда тренера Евгения Костина поборется за звание сильнейшей в стране.

Ларин получил от организаторов приз лучшему нападающему турнира, а ещё один футболист «Металлурга» Аким Ракушин – награду лучшему игроку.









Ларин (слева) и Ракушин с индивидуальными призами

Футболисты ОК СШОР «Металлурга» 2013 г.р. выиграли финальный турнир первенства СФФ «Центр», который прошёл в Воронеже.Команда тренера Евгения Костина в 7-ми матчах одержала 7 побед. В финале липчане сыграли с воспитанниками Центра спортивной подготовки из Тулы. Уже на 4-й минуте Илья Хромых открыл счёт, он же на 20-й минуте удвоил преимущество нашей команды. А после перерыва форвард «сталеваров» Дмитрий Ларин реализовал 11-метровый и установил окончательный счёт.В дополнение к комплекту медалей и кубку подопечные Костина получили особый приз: право побороться за звание сильнейшей команды страны в финальном турнире первенства России, который пройдёт с 15 по 29 ноября на федеральной территории «Сириус», что рядом с Сочи.Результат команды подтверждает: футбольные таланты в Липецке не перевелись. Правда, у большинства команд-предшественниц будущее развивалось по одинаковому алгоритму: развитие футболистов упиралось в не самые лучшие условия (отсутствие манежа, слабая материально-техническая база), отъезд наиболее способных парней в иногородние школы и академии, завершение карьеры несколькими футболистами ещё в детстве. И на выходе – весьма посредственный состав. Будем надеяться, что в этот раз сложится как-то иначе…