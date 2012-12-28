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Общество
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сегодня, 10:39
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Запускавших салюты во время атаки БПЛА ищут полицейские
Запуск салютов в Липецкой области является правонарушением: использование пиротехники грозит серьезными штрафами.
Полицейские уточняют места запуска салютов и личности граждан, которые этим занимались.
— Мы регистрируем факты запуска салютов, если есть обращения граждан, и проверяем на наличие или отсутствие противоправных действий. К каждому запуску мы подходим индивидуально. В одних случаях это квалифицируется как хулиганство, в других — нарушение противопожарного режима и т. д., — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Напомним, 26 мая 2023 года оперативный штаб Липецкой области ввел запрет на использование пиротехнических изделий. Нарушение этого запрета попадает под действие нескольких статей КоАП.
Вчерашняя атака БПЛА продолжалась около часа. По данным Минобороны, в Липецке был сбит один беспилотник.
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