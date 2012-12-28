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сегодня, 10:39
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Запускавших салюты во время атаки БПЛА ищут полицейские

Запуск салютов в Липецкой области является правонарушением: использование пиротехники грозит серьезными штрафами.

Вечером 14 января во время красного уровня угрозы в Липецке и Грязях запускали салюты. Два соответствующих видео опубликовала телекомпания «Липецкое время». На одном из них микрорайон «Победа» в Липецке.



Полицейские уточняют места запуска салютов и личности граждан, которые этим занимались.

— Мы регистрируем факты запуска салютов, если есть обращения граждан, и проверяем на наличие или отсутствие противоправных действий. К каждому запуску мы подходим индивидуально. В одних случаях это квалифицируется как хулиганство, в других — нарушение противопожарного режима и т. д., — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

Напомним, 26 мая 2023 года оперативный штаб Липецкой области ввел запрет на использование пиротехнических изделий. Нарушение этого запрета попадает под действие нескольких статей КоАП.

Вчерашняя атака БПЛА продолжалась около часа. По данным Минобороны, в Липецке был сбит один беспилотник.
салюты
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Комментарии (10)

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Как гость
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Василий Иванович
4 минуты назад
Одной рукой запрещают другой разрешают. Продавали на каждом шагу. Где логика. Уверен и в следующем году будут продавать а дураки пулять.
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Блэк
29 минут назад
Почему на запуск салютов введён запрет, а на продажу пиротехнической продукции - нет? Вот в чём вопрос. Запуск салютов осуждаю ещё и потому, что это очень вредно для окружающей среды, у птиц от стресса могут выпасть перья и они погибнут... и т.д.
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Логика 48
42 минуты назад
Да! Ищите их теперь!!!
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Почему
44 минуты назад
Продают салюты? Нужно начинать с этого...
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Витек
53 минуты назад
Может они салютом БПЛА сбить хотели?
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Лиза
54 минуты назад
К сожалению, в Липецке ненормальных людей хоть отбавляй. Но полиция могла бы и сама отреагировать на все эти салюты, они разве не слышали, на звук хлопков приехали бы и забрали нарушителей закона...
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Мда
сегодня, 11:12
Действительно. Зачем выдаете разрешение на продажу салютов и петард, а потом ищите нарушителей?
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Клейменов
сегодня, 11:11
прям не закон какой-то, а лавка для клиента ...индивидуальный подход!
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Гость
сегодня, 11:04
Вчера после объявления желтого уровня за домом по ул.Генерала Меркулова д.57 запускали салюты какие-то идиоты....
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горожанка
сегодня, 10:54
если в Белоруссии запрещено пускать салюты, то и продажа запрещена! я тоже возмущена безответственным поведением липчан, но и правительству надо тоже хоть немного думать на опережение...не все у нас к сожалению сознательные
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