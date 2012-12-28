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Погода в Липецке
266
сегодня, 17:00
1

В Липецкой области осадки прекратятся, потеплеет до +2

В регионе нет даже намека на тень крещенских морозов, погода остается аномально теплой для января.

16 и 18 января Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов североатлантических циклонов — существенных осадков не ожидается. 17 января территория региона попадет в зону тыловой части циклона — пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 января - 2 градусов мороза, что на 6 градусов выше нормы, 17 и 18 января — 0-1 градуса тепла, что на 8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, ночью более слабый, 5-10 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от -3 до +2. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от -3 до -5 градусов, днем — около нуля градусов.

День 16 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1943 году — 30 градусов мороза. 

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Комментарии (1)

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Отмороженный
сегодня, 17:19
Снега нет , морозов тоже нет.. Что это за зима такая?!
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