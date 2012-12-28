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сегодня, 16:35
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На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

28 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресу: улица Донецкая, 30 – без холодной воды временно останутся жители пяти улиц 9 микрорайона, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в доме № 32 по улице Черноземной, в частном секторе улиц Луговой, Донецкой, Черноземной, Бескрайней, Днепровской. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 28 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 14, 14а, 14б, 16а по улице Меркулова, №№ 23, 23а, 23б, 25, 27, 29 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 4, 4а, 6 по бульвару Есенина, обесточат 22 микрорайон.
отключение воды
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Комментарии (1)

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Кирилл
30 минут назад
Нету воды на ул. Салтыкова-Щедрина, город Липецк, Липецкая область.
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