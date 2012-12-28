Погода в Липецке
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36 минут назад
В Липецкой области небольшие дожди и до +19
Температура постепенно вернется к показателям нормы.
Среднесуточные температуры составят: 28 и 29 сентября - 12-14 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 30 сентября – 10-11 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем от +14 до +19 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем – от +16 до +18 градусов.
День 28 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза.
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