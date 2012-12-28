Житель Липецкой области получил принудительные работы за повторную пьяную езду с аварией
Общество
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43 минуты назад
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Природное лекарство от простуды по 300 рублей за банку
Итоги недели: цены.
А набор дорогих продуктов подешевел на 205 рублей 45 копеек — в основном из-за скидок.
Неожиданное наблюдение — подсолнечное масло в России дешевеет ( эксперты считают, что это происходит из-за сокращения экспорта — его отправляли за границу через порты Азовского и Чёрного морей, чья работа сейчас фактически остановлена). В магазинах мы снижения цен на масло не заметили, напротив, оно стало дороже. Возможно, на следующей неделе ситуация изменится.
Дорожает и сливочное масло, причём на прилавках всё больше пачек, вес которых ниже не только 200, но и 180 граммов: 100, 160, 170 граммов.
Зато после завершения сезона заготовок перестали расти цены на сахар. В одном из магазинов он даже подешевел.
На Центральном рынке килограмм сахара по-прежнему стоит 90 рублей, причём продавец сказал, что сделан он из свёклы нового урожая.
При покупке сахара надо тоже быть внимательнее. На прилавках всё больше полукилограммовых пакетов.
Немного прибавляет в цене соль, хотя и сезон солений тоже закончился.
На Центральном рынке местных помидоров и огурцов всё меньше. Помидоры из липецких садов в среднем стоят по 150–180 рублей за килограмм. Некондицию можно купить и за 100 рублей. А цены на привозные начинаются от 60 рублей за килограмм. Огурцы предлагают по 100 рублей за килограмм и выше.
Пожалуй, сильнее всего за три недели подорожали бананы. Самые дорогие, что мы увидели, стоили 174 рубля 99 копеек за килограмм. Прибавка составила почти 40 рублей.
Зато на Центральном рынке полно малины. Кажется, что её не меньше, чем летом. За пластиковую бутылку, в которой умещается 700 граммов ягоды, собранной в районе Сырского Рудника, просят 300 рублей. Если покупать мелким оптом — четыре банки, — продавец готов отдать малину по 250 рублей за банку, то есть за такую же цену, что и в июле.
До Хэллоуина ещё больше месяца, а на Центральном рынке вовсю предлагают декоративные тыквы.
В крытой части рынка даже сооружён арт-объект из осенних овощей.
В липецких сетевых магазинах начали появляться кассы самообслуживания, принимающие наличные.
Сети объяснили это заботой об удобстве покупателей, которые не готовы полностью отказаться от наличных, в том числе и из-за постоянных отключений интернета. По данным «Платформы ОФД», в апреле — мае 2026 года доля наличных расчётов выросла до 30,2% против 25% годом ранее.
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