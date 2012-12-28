На улице Студёновской из-за ДТП и повисшего на бордюре автобуса возник затор

Сейчас движение постепенно восстанавливается.

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— Сейчас движение по улице Студёновской восстановлено, образовавшаяся пробка постепенно рассасывается, — сообщили GOROD48 в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.



В полиции добавили: ДТП было без пострадавших, его оформляли аварийные комиссары. — Сейчас движение по улице Студёновской восстановлено, образовавшаяся пробка постепенно рассасывается, — сообщили GOROD48 в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.В полиции добавили: ДТП было без пострадавших, его оформляли аварийные комиссары.

Очевидцы сообщают о сложной дорожной обстановке на улице Студёновской — механическом ДТП и зависшем на бордюре автобусе 347-го маршрута. Судя по присланному в редакцию видео, эти аварии буквально заблокировали движение по улице. На «Яндекс пробках» участок окрашен в темно-вишневый цвет.