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Происшествия
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22 минуты назад
На улице Студёновской из-за ДТП и повисшего на бордюре автобуса возник затор
Сейчас движение постепенно восстанавливается.
— Сейчас движение по улице Студёновской восстановлено, образовавшаяся пробка постепенно рассасывается, — сообщили GOROD48 в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.
В полиции добавили: ДТП было без пострадавших, его оформляли аварийные комиссары.
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