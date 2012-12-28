На улице Гайдара 21-летнего парня покусала бездомная собака

Животное было с биркой.

14 января в районе дома №15 по улице Гайдара в Липецке 21-летнего парня — работника пункта выдачи заказов популярного маркеплейса покусала бездомная собака. Парень приехал навестить бабушку и на него с лаем кинулись две собаки. Одна из них обошла его сзади и укусила за ногу в районе бедра. Со слов пострадавшего, собака была с биркой.— Бездомных собак там очень много: не менее шести точно обирают у этого дома. Сын у меня уже достаточно взрослый и животных он любит, у нас дома есть и кошка, и собака, — рассказала GOROD48 мать парня.С полученной раной липчанин обратился в травмункт БСМП. Ему назначили курс антирабической вакцины.— Я очень сомневаюсь, что таких собак прививают от бешенства как положено — раз в год, — сетует Елена.Напомним, по данным управления ветеринарии Липецкой области, в прошлом году в нашем регионе были отловлены 4424 бездомные собаки. После маркирования, стерилизации и вакцинации 3273 животных вернули в прежнюю среду обитания и 1017 передали новым владельцам. Ни одно бездомное животное не было подвергнуто эвтаназии.