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29 минут назад
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На улице Гайдара 21-летнего парня покусала бездомная собака
Животное было с биркой.
— Бездомных собак там очень много: не менее шести точно обирают у этого дома. Сын у меня уже достаточно взрослый и животных он любит, у нас дома есть и кошка, и собака, — рассказала GOROD48 мать парня.
С полученной раной липчанин обратился в травмункт БСМП. Ему назначили курс антирабической вакцины.
— Я очень сомневаюсь, что таких собак прививают от бешенства как положено — раз в год, — сетует Елена.
Напомним, по данным управления ветеринарии Липецкой области, в прошлом году в нашем регионе были отловлены 4424 бездомные собаки. После маркирования, стерилизации и вакцинации 3273 животных вернули в прежнюю среду обитания и 1017 передали новым владельцам. Ни одно бездомное животное не было подвергнуто эвтаназии.
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