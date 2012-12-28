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29 минут назад
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На улице Гайдара 21-летнего парня покусала бездомная собака

Животное было с биркой.

14 января в районе дома №15 по улице Гайдара в Липецке 21-летнего парня — работника пункта выдачи заказов популярного маркеплейса покусала бездомная собака. Парень приехал навестить бабушку и на него с лаем кинулись две собаки. Одна из них обошла его сзади и укусила за ногу в районе бедра. Со слов пострадавшего, собака была с биркой.

— Бездомных собак там очень много: не менее шести точно обирают у этого дома. Сын у меня уже достаточно взрослый и животных он любит, у нас дома есть и кошка, и собака, — рассказала GOROD48 мать парня.

С полученной раной липчанин обратился в травмункт БСМП. Ему назначили курс антирабической вакцины.

— Я очень сомневаюсь, что таких собак прививают от бешенства как положено — раз в год, — сетует Елена.

Напомним, по данным управления ветеринарии Липецкой области, в прошлом году в нашем регионе были отловлены 4424 бездомные собаки. После маркирования, стерилизации и вакцинации 3273 животных вернули в прежнюю среду обитания и 1017 передали новым владельцам. Ни одно бездомное животное не было подвергнуто эвтаназии.   
собаки
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Комментарии (3)

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Бабка Первая
6 минут назад
Вакцинация здесь дело не первое. Уколы можно перетерпеть, а вот страх перед собаками остаётся у некоторых укушенных до смерти. Знаю таких. А жить со страхом - только врагу пожелаешь.
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ЛС
8 минут назад
Вот и результат выпуска в обычную среду обитания. Эвтаназия - пусть это жестоко, только я не хочу , чтобы меня покусали брошенные собаки.
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....
15 минут назад
Вот вам результат, уважаемые защитники собак!!! Защищайте дальше, пока вас не покусают. Никто их повторно не прививает, т.к. не знают, как это делать. как отлавливать. защитники, помогите ветеринарам в отлове собак для вакцинации.
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