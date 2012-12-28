Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина
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Липецкая вечЁрка: объединение поликлиник, врача проверят на наркотики и скинется ли бизнес на новый мост
Происшествия
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51 минуту назад
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Губернатор сообщил о сбитом беспилотнике
«На место направляются оперативные службы», — сообщил губернатор.
Кроме того Игорь Артамонов объяснил громкие звуки, слышимые в Липецке, работой ПВО.
Тем временем, в городе продолжают работать сирены.
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