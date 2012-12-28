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8835
51 минуту назад
23

Губернатор сообщил о сбитом беспилотнике

Губернатор Игорь Артамонов сообщил о сбитии в Липецке БПЛА.

«На место направляются оперативные службы», —  сообщил губернатор.

Кроме того Игорь Артамонов объяснил громкие звуки, слышимые в Липецке, работой ПВО.

Тем временем, в городе продолжают работать сирены.
воздушная тревога
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Комментарии (23)

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Как гость
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Сначала новые
Надеюсь
6 минут назад
обошлось без повреждений
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Боцман
13 минут назад
Ему больше нечего сообщить жителем города?
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Во
14 минут назад
Этот проснулся!
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Лиза
18 минут назад
ПВО, спасибо за работу!
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Липа
18 минут назад
Да не выкладывайте вы информацию!!!!!!! Как можно быть такими бестолковыми????? 100 раз уже сказали!!!! Ещё и мету скидывайте!!!
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Гость
19 минут назад
В пятёрочку можно сгонять за бумагой?
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Ссёлки
29 минут назад
А почему не соблюдается светомаскировка.Магазины,Фок,поликлин ка,школа ,как на бродвее.Или сейчас это не имеет значения.
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Гм
19 минут назад
Может еще отменить праздники и концерты и прочие увеселения?
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Можно подумать
10 минут назад
Может еще отменить праздники и концерты и прочие увеселения? Что ты отменил это всё.
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Уверен
30 минут назад
Наверное каждый в городе попал на штраф в этом месяце, многие и не на один на катукова и манеже, че творят почему там 40 стало, как там так ехать, беспредел,..
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Гость
5 минут назад
Да,на манеже прилетел штраф за превышение
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Жд вокзал
32 минуты назад
Не слышал
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С
6 минут назад
Слушай
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Статистик
37 минут назад
Уже минус один. Неплохое начало
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