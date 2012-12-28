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8868
55 минут назад
24

В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА

Красный уровень угрозы объявлен в Липецке и Липецком округе. Об угрозе атаки БПЛА в городе предупреждают сирены.
воздушная тревога
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Комментарии (24)

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Как гость
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Сначала новые
Партработник
5 минут назад
А обещанные укрытия уже закупили? Может их в коттеджах на всякий случай поставили?
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2-й секретарь обкома
18 минут назад
Я с вами, дорогие мои! Пережидаю опасность в подвале своего коттеджа
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Житель города
22 минуты назад
В жилых домах на улице Ленина напротив детского парка сирену не слышно.
Ответить
Это чтобы
8 минут назад
Не пугать тех, кто боится петарды и салютов
Ответить
лолик
12 минут назад
эт чтоб не мешали объединять поликлиники!
Ответить
Липецкий
24 минуты назад
Опять всё пропустил
Ответить
Эколог
31 минуту назад
Давно их не было.
Ответить
Непонятно
33 минуты назад
Куда бежать-то?
Ответить
злой
6 минут назад
в поликлинику
Ответить
злой
11 минут назад
в поликлинику
Ответить
Алена
23 минуты назад
Спрячься за кусты,
Ответить
Викторм
36 минут назад
Народ, в с ума сошли? Что за вопли и причитания? Представляю я такой чат в 41-м...
Ответить
Гость
38 минут назад
Ребятушки ПВОшники на Вас Надежда !!!
Ответить
Вождь аула
41 минуту назад
Да пофиг
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А как же ж
42 минуты назад
Старый Новый год провожаем
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