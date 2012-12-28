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Происшествия
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13 минут назад
Объявлен отбой красного уровня
Желтый уровень сохраняется.
Красный уровень в Липецке был введен в 21:32. Через пять минут губернатор Игорь Артамонов сообщил о работе ПВО и сбитых беспилотниках
Эта атака атака на Липецк стала первой в 2025 году, предыдущий красный уровень вводился 13 декабря.
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