«Липецк», как и Овечкин, бьётся за «вечный» рекорд: сколько нам осталось до достижения «кудесников шайбы» из Молдавии

Сегодня «Кристалл» разнёс нашу команду в «Звездном» - 9:3.





Сегодня домашний лёд в очередной раз не помог липчанам и они уступили молодёжке саратовского «Кристалла» - 3:9.





Волжане не относятся к грандам НМХЛ, сами ведут трудную борьбу за попадание в плей-офф, две плановые «виктории» в Липецке помогли им подняться лишь на 7-ю строчку в Восточной конференции. И они в четвёртый раз в сезоне объехали липчан «на одном коньке».