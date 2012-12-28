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44 минуты назад
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«Липецк», как и Овечкин, бьётся за «вечный» рекорд: сколько нам осталось до достижения «кудесников шайбы» из Молдавии

Сегодня «Кристалл» разнёс нашу команду в «Звездном» - 9:3.

Минувшей ночью за океаном российский форвард «Вашингтона» Александр Овчечкин забил гол в домашней игре с «Нэшвилом» (4:1).

Теперь на счету 39-летнего бомбардира 873 шайбы в НХЛ, до «вечного» рекорда Великого Уэйна Грецки остаются 21 шайба.

В липецком хоккее своя атмосфера. Пока весь мир следит за увлекательной погоней отечественного суперфорварда за лучшим игроком XX века, мы считаем другое - количество поражений «Липецка» в НМХЛ, последней лиге России. Серия тоже историческая и самая длинная в истории нашего клуба (прошлая составила «всего» 13 проигрышей подряд 39 лет назад – в 1986 году, но давно пала, прим.).

Игра

Сегодня домашний лёд в очередной раз не помог липчанам и они уступили молодёжке саратовского «Кристалла» - 3:9.

Волжане не относятся к грандам НМХЛ, сами ведут трудную борьбу за попадание в плей-офф, две плановые «виктории» в Липецке помогли им подняться лишь на 7-ю строчку в Восточной конференции. И они в четвёртый раз в сезоне объехали липчан «на одном коньке».

Хозяева льда открыли счёт на 2-й минуте, когда отличился Данил Зубаков. Но силёнок на более или менее достойную игру хватило только в первом периоде, который завершился вничью – 1:1, во втором и третьем отрезках волжане стабильно забивали нам по 4 шайбы, а мы – по одной. У липчан шайбами престижа отличились Евгений Захаров (33-я минута, счёт стал 2:3) и Николай Шеин (52-я, 3:6).

У гостей три хоккеиста оформили по «дублю» - Никита Червонцев, Амин Бахтеев и Владимир Герасимов, по голу у Мирона Шушпанникова, Валерия Осадчего, Ивана Краснова.

Рекорд

«Липецк» шикарен: в 24 матчах – 24 поражения, разница шайб – 61–177. Мы уже писали, что некогда добиравшаяся до плей-офф в Суперлиге (аналоге нынешней КХЛ) «красно-бело-синяя машина» стала слабейшей в России. По крайней мере, уже к осени ни в одной лиге не осталось ни одной другой команды, которая проиграла бы ВСЕ свои матчи.

Теперь же перед липчанами открылась прямая дорога, чтобы поставить на местном хоккее тавро худшей команды В ИСТОРИИ НМХЛ. Пока «вечный» антирекорд принадлежит команде «Платина» их такого хоккейного города, как Кишинёв. В сезоне 2012/13 молдавские мастера клюшки выдали на старте серию из 33 поражений! Всего в том сезоне они за 40 игр победили лишь однажды, да и то в овертайме. Финишировали с 3-мя очками за весь сезон и разницей шайб 50-291.

Мы или «Ови»?

Вроде бы «Липецку» до них пока далеко – ещё 9 матчей, но ведь и Овечкину сейчас непросто. Как вы думаете, кто перепишет книгу рекордов раньше – «Ови» или наша славная дружина?

14 и 15 января липчане дома скрестят клюшки с «Дизелистом» из Пензы, занимающим 6-е место.
Хоккей
МХК «Липецк»
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Комментарии (11)

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Историк
10 минут назад
"прошлая составила «всего» 13 проигрышей подряд 39 лет назад – в 1986 году, но давно пала" Декоммунизация она такая..
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А что
12 минут назад
Не так с хоккем в Молдавии? Вроде демократическая, развитая, европейская страна...
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Ого!
13 минут назад
Овечкин против интернета? Ставлю на Овечкина. Гретцки по сравнению с ним сопливый школьник.
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А
24 минуты назад
В интернете писали и говорили что рекорд Гретцки вечен
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RUKA
9 минут назад
В скрепной России всюду кричат. что Ови уберёт Грецки с трона - не уберёт, а только чуть подвинет. Можно не сомневаться - рекорд у Овечкина будет - народ любит рекорды, и на это сейчас работает вся индустрия НХЛ. И они стараются успеть в этом сезоне, т.к. парень не молодеет. Но даже мумии Ови организуют рекорд, точнее - часть рекорда Великого канадца.
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RUKA
13 минут назад
Рекорд Грецки и есть вечный. Вы бы матчасть подучили. Даже если Великий Уэйн не забросил бы в жизни ни одной шайбы, он всё равно стал бы лучшим бомбардиром в истории только за счёт передач. Их у него 1963 Строго говоря, Овечкин борется только с половиной его рекорда - 894 гола
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Если бы
4 минуты назад
Рекорд Грецки и есть вечный. Вы бы матчасть подучили. Даже если Великий Уэйн не забросил бы в жизни ни одной шайбы, он всё равно стал бы лучшим бомбардиром в истории только за счёт передач. Их у него 1963 Строго говоря, Овечкин борется только с половиной его рекорда - 894 гола Ты учил матчасть, то знал , что бомбардир, это тот кто забивает. А кто отдаёт, тот ассистент
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Р
29 минут назад
Такой хоккей нам не нужен. (НИКОЛАЙ ОЗЕРОВ).
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Конечно
33 минуты назад
Раньше перепишет книгу рекордов раньше Овечкин. Если его только опять подло не сломают. В НХЛ это запросто.
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RUKA
23 минуты назад
А я, как патривот, ставлю на "Липецк". Его уже ничего не сломает. Мажем?
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Был бы
15 минут назад
А я, как патривот, ставлю на "Липецк". Его уже ничего не сломает. Мажем? Ты патриотом, топил бы за Овечкина.
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