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«Липецк», как и Овечкин, бьётся за «вечный» рекорд: сколько нам осталось до достижения «кудесников шайбы» из Молдавии
Спорт
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44 минуты назад
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«Липецк», как и Овечкин, бьётся за «вечный» рекорд: сколько нам осталось до достижения «кудесников шайбы» из Молдавии
Сегодня «Кристалл» разнёс нашу команду в «Звездном» - 9:3.
Теперь на счету 39-летнего бомбардира 873 шайбы в НХЛ, до «вечного» рекорда Великого Уэйна Грецки остаются 21 шайба.
В липецком хоккее своя атмосфера. Пока весь мир следит за увлекательной погоней отечественного суперфорварда за лучшим игроком XX века, мы считаем другое - количество поражений «Липецка» в НМХЛ, последней лиге России. Серия тоже историческая и самая длинная в истории нашего клуба (прошлая составила «всего» 13 проигрышей подряд 39 лет назад – в 1986 году, но давно пала, прим.).
Игра
Сегодня домашний лёд в очередной раз не помог липчанам и они уступили молодёжке саратовского «Кристалла» - 3:9.
Волжане не относятся к грандам НМХЛ, сами ведут трудную борьбу за попадание в плей-офф, две плановые «виктории» в Липецке помогли им подняться лишь на 7-ю строчку в Восточной конференции. И они в четвёртый раз в сезоне объехали липчан «на одном коньке».
Хозяева льда открыли счёт на 2-й минуте, когда отличился Данил Зубаков. Но силёнок на более или менее достойную игру хватило только в первом периоде, который завершился вничью – 1:1, во втором и третьем отрезках волжане стабильно забивали нам по 4 шайбы, а мы – по одной. У липчан шайбами престижа отличились Евгений Захаров (33-я минута, счёт стал 2:3) и Николай Шеин (52-я, 3:6).
У гостей три хоккеиста оформили по «дублю» - Никита Червонцев, Амин Бахтеев и Владимир Герасимов, по голу у Мирона Шушпанникова, Валерия Осадчего, Ивана Краснова.
Рекорд
«Липецк» шикарен: в 24 матчах – 24 поражения, разница шайб – 61–177. Мы уже писали, что некогда добиравшаяся до плей-офф в Суперлиге (аналоге нынешней КХЛ) «красно-бело-синяя машина» стала слабейшей в России. По крайней мере, уже к осени ни в одной лиге не осталось ни одной другой команды, которая проиграла бы ВСЕ свои матчи.
Теперь же перед липчанами открылась прямая дорога, чтобы поставить на местном хоккее тавро худшей команды В ИСТОРИИ НМХЛ. Пока «вечный» антирекорд принадлежит команде «Платина» их такого хоккейного города, как Кишинёв. В сезоне 2012/13 молдавские мастера клюшки выдали на старте серию из 33 поражений! Всего в том сезоне они за 40 игр победили лишь однажды, да и то в овертайме. Финишировали с 3-мя очками за весь сезон и разницей шайб 50-291.
Мы или «Ови»?
Вроде бы «Липецку» до них пока далеко – ещё 9 матчей, но ведь и Овечкину сейчас непросто. Как вы думаете, кто перепишет книгу рекордов раньше – «Ови» или наша славная дружина?
14 и 15 января липчане дома скрестят клюшки с «Дизелистом» из Пензы, занимающим 6-е место.
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