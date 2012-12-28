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Спорт
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сегодня, 17:04
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МХК «Липецк» - слабейшая команда России
Ни в одной отечественной лиге никто не показал такого результата: 22 поражение в 22 матчах первого круга.
Таким образом, липчане установили «вечный рекорд»: ни одного (!) набранного очка за первую половину чемпионата: 22 игры и 22 поражения. Ни в одной общероссийской хоккейной лиге даже самые слабые команды не демонстрировали таких удручающих результатов. Выводы напрашиваются сами…
На берегу Волги «Липецк» продержался всего… 8 секунд, а затем в его воротах уже побывала первая шайба. Наши проиграли стартовой вбрасывание в середине площадки, саратовский форвард Иван Краснов вкатился в зону и переиграл Тимура Аглеева – 1:0. Комментатор игры не успел даже начать представление стартовых «пятёрок», и, помня о прошлых чудовищных поражениях липчан, произнёс: «И первая шайба попадает в сетку ворот МХК «Липецк». Видимо, он как и многие был убеждён, что дело кончится очередным разгромом – таким, как, например, в первой игре, которую «Кристалл» выиграл – 6:0.
И поначалу прогнозы вроде бы сбывались: на 17-й минуте счёт стал уже – 2:0, причём Никиту Червонцева совершенно забыли на липецком «пятачке» - у него был вагон времени, чтобы затолкать шайбу в сетку – 2:0.
На игру сильно повлияли удаления. В конце первого периода защитник хозяев Степан Зубатов первым в игре поехал на скамейку штрафников за игру высоко поднятой клюшкой. Липчане заперли соперников в их зоне, но формально забили в равных составах – спустя две секунды после возвращения Зубатова на лёд. Никита Головатюк подставил клюшку под передачу на дальнюю штангу – 2:1.
А во втором периоде вечер «и вовсе перестал быть томным». «Липецку» выпала возможность сыграть впятером против троих полевых хоккеистов хозяев, и Илья Кравцов на 25-й минуте завершил комбинацию – 2:2.
В такой ситуации важно, у какой команды крепче окажется характер. Однако не привыкший набирать очки «Липецк», видимо, слишком разволновался. Как иначе объяснить два штрафа за нарушение численного состава?! После второго удаления «кристалловцы» и вышли вперёд: Краснов оформил «дубль» - 3:2.
В заключительном отрезке судьба давала «Липецку» шанс. На 50-й минуте эпический провал случился у обороны «Кристалла». Сначала Евгений Захаров, а затем Михаил Найдёнышев не сумели переиграть вратаря в одной атаке с ходу. Казалось, момент окончательно упущен, но за воротами Кравцов отвоевал шайбу у защитника и передачей предоставил Захарову второй шанс, тот не промахнулся – 3:3.
Однако затем возникло ощущение «дежа-вю»: липчане в третий раз (!) выскочили на площадку вшестером, за что вновь получили командный штраф, который отбывал Егор Некрасов. А «Кристалл» опять наказал за это шайбой в большинстве, заброшенной Червонцевым в одно касание на 57-й минуте.
Финального штурма, замены вратаря на шестого полевого хоккеиста – всего этого не было. Хозяева контролировали шайбу в концовке, не дав липчанам шанса. Червонцев мог даже оформить «хет-трик», но не удержал равновесие, прорвавшись к воротам липчан.
Поражение пусть не с разницей в 10 шайб, но всё же – поражение… Теперь липецких хоккеистов ждут весёлые новогодние праздники, а на лёд команда вернётся 11 и 12 января, когда примет всё тот же саратовский «Кристалл» во дворце спорта «Звездный».
Фото МХК "Кристалл" (Саратов)
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