МХК «Липецк» - слабейшая команда России

Ни в одной отечественной лиге никто не показал такого результата: 22 поражение в 22 матчах первого круга.

Поражение пусть не с разницей в 10 шайб, но всё же – поражение… Теперь липецких хоккеистов ждут весёлые новогодние праздники, а на лёд команда вернётся 11 и 12 января, когда примет всё тот же саратовский «Кристалл» во дворце спорта «Звездный».







Фото МХК "Кристалл" (Саратов)

