Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
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Наука избегать конфликтов важней науки побеждать
Итоги недели
Примечательно, что еще во времена губернатора Олега Королева у некоторых начальников управлений областной администрации были два вида визиток — с указанием их настоящей должности и мнимой, где они назывались министрами. Второй вид визиток был в ходу в столице: сотрудники федеральных органов власти куда охотнее принимали равных им по статусу чиновников, а начальников областных управлений подолгу мариновали в приемных.
Егор — майор прокуратуры,
олег — народный депутат,
понять гаишникам непросто
кому горел зелёный свет
Также депутаты на своей последней официальной встрече внесли последние изменения в бюджет уходящего года и приняли бюджет на следующий год. Доходы бюджета-2025 составят 103,8 млрд рублей. Больше сразу на 17 миллиардов, чем при так называемом нулевом его рассмотрении на публичных слушаниях. Это позволило значительно увеличить расходы — до 120,9 млрд рублей. Дефицит в размере 17 миллиардов рублей будет покрыт источниками, переходящими с этого года.
Новостями последней сессии стали индексация с января на 8,4% зарплат бюджетников из так называемых указных категорий, отмеченных в майских указах президента. При рождении третьего ребенка молодые семьи получат единовременную региональную выплату в 300 тысяч рублей (молодой считается семья, где супругам — до 35 лет включительно). Три миллиона смогут получить врачи, впервые устроившиеся в государственные клиники региона. Депутаты продлили на следующий год региональные выплаты участковым уполномоченным и сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии: они продолжат получать ежемесячно по 10 и 15 тысяч рублей, что, как предполагается, позволит не допустить оттока кадров. На должность детского омбудсмена депутаты поддержали кандидата, предложенного губернатором, — бывшего сенатора Оксану Хлякину. Теперь слово — за Уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
На этой сессии очень нервозно вел себя единственный в составе облсовета «сокол Жириновского»: Анатолий Емельянов выкрикивал с места, перебивал докладчиков, в результате чего спикер Владимир Сериков сделал ему несколько замечаний. Очевидно, Емельянов нервничал потому, что только что покинул пост координатора ЛДПР, который занимал восемь лет.
«Член Высшего Совета ЛДПР Никита Владимирович Березин предложил мне возглавить новый федеральный образовательный проект. На прошедшем съезде я обсудил данное предложение с председателем партии Леонидом Эдуардовичем Слуцким и получил его одобрение. Я благодарен партии за оказанное доверие», — написал Анатолий Емельянов в своем Telegram-канале.
В комментарии GOROD48 Емельянов сказал, что предложенный ему образовательный проект предполагает работу по патриотическому воспитанию школьников, абитуриентов и студентов: «У меня есть подобный опыт. Я лауреат профессиональных педагогических премий, преподавал в вузе и школе. Это моя прямая стезя».
«Вожаком липецких либерал-демократов стал Руслан Долгов». Пока с приставкой и. о. Долгову — 41 год. Партийную карьеру он начинал помощником координатора регионального отделения по идеологии. Любопытно, что в свое время Емельянов передал Долгову мандат депутата Елецкого горсовета, когда избрался депутатом облсовета.
На этой неделе региональный оперштаб совместно с силовиками принял решение о том, что «Общественный транспорт не будет прекращать работу во время красного уровня опасности». При принятии решения оперштаб руководствовался опытом Воронежской и Белгородской областей.
«Остановка автобусов в критический момент затрудняет передвижение людей и создает скопления жителей на остановках. Безопасность граждан остается абсолютным приоритетом, и слаженная работа всех систем жизнедеятельности города играет здесь ключевую роль», — сообщили GOROD48 в пресс-службе правительства Липецкой области.
Напомним, 28 октября из-за остановки транспорта во время воздушной угрозы многие липчане не смогли вовремя попасть домой или на работу.
— Ну, слава богу, разум победил. Наконец-то кто-то в органах власти просчитал риски, — написал Эксперт.
— Извините, в чём заключается опыт Воронежской и Белгородской областей? В том, что вражеские ракеты пока не попадали в общественный транспорт? — возразил ему Александр.
Я затрудняюсь вам ответить
какого именно рожна,
но ваша жалоба нам очень
важна
На уже упомянутой сессии областного Совета парламентарии создали новый комитет — по ЖКХ, дорожному строительству и транспорту.
— Эта отрасль потребовала особого внимания со стороны власти. Помните, как в январе 50 тысяч жителей Липецка из-за аварий на теплосетях на сутки остались без отопления? Эта авария лишний раз подчеркнула необходимость серьезных капвложений в модернизацию сетей. Ранее президент России заявил о выделении регионам 4,5 триллионов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры на ближайшие шесть лет, а у нас ее изношенность, к сожалению, выше, чем по стране в целом. От нас такая проблематика требует серьезного вовлечения в решение проблем, вдумчивого отношение к приоритетам, формированию заявок на получение федеральных средств, дальнейшего контроля над их использованием, — сказал СМИ в перерыве сессии Владимир Сериков.
Кстати, неожиданностью для депутатов стало появление на трибуне предыдущего председателя облсовета, а теперь депутата Госдумы Дмитрия Аверова:
— Как член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству хочу сказать, что рад созданию в областном Совете нового комитета — по ЖКХ, дорожному строительству и транспорту. На федеральным уровне дополнительно выделяется 240 миллиардов рублей регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Поэтому буду содействовать в финансировании новых областных программ.
С коммуналкой у нас действительно полный швах. Для нас стали ежедневными сообщения компании «РВК-Липецк» об отключениях воды на время плановых работ на сетях. Не редкость и аварийные отключения. Так, в 14-градусный мороз в четверг «Квадра» и «РВК» сообщили о новых отключениях». Тепло, горячая и холодная вода исчезли в разных районах города на время ремонтов. Но на их отсутствие пожаловались и те, кого не затронули эти аварии.
— Радиаторы в доме не теплее руки, а на верхних этажах вообще холодные! В Управляшке говорят нет давления. Зато Квадра не забывает приносить счета более 5000 р за отопление, которого нет! Жалобы в Жилинспекцию ни к чему не приводят, — написал На 7-м.
— Когда уже нам включат отопление? С октября ходим по инстанциям, всем плевать на наш дом! Квадра исправно высылает счета, 6000 ежемесячно за холодные батареи! — взмолился читатель с ником Ленина, 39.
— Горького 9, жильцы забыли, что такое горячая вода, что такое горячие батареи. Все обращения в инстанции, которые обязаны решать данные проблемы, приводят к нулевому результату — получаем одни отписки. Административный футбол в действии! В городе есть руководитель? Или это тоже фикция? — задался вопросами Житель Страдающий.
На улице Папина, которая в четверг была занесена ледяной крошкой из-за порыва на сетях водоснабжения, в пятницу случилась новая авария на сетях. В итоге холодную и горячую воду жителям этого района вернули только вчера после обеда.
В четверг члены комиссия по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета пытали вопросами директора по капитальному строительству ООО «РВК-Липецк» Дмитрия Будюкина. По муниципальному регламенту аварийная бригада должна появиться на месте утечки в течение часа после вызова. Но сейчас все не так: из ответа Будюкина на вопросы депутатов следовало, что если порыв никому не мешает, то компания берет на ее устранение 10-15 суток. Но депутаты заявили, что были свидетелями утечек, которым по месяцу и больше.
Дмитрий Будюкин сослался на нехватку персонала: Горводоканалу не хватает 50% слесарей. Их зарплата — 30-35 тысяч рублей. «Возможно, в этом и есть проблема», — вздохнул директор по капитальному строительству компании, зарплата которого в разы больше, чем у работяг.
— Значит, вам нужно брать на аутсорсинг сторонние организации. И делать это в ближайшую пятилетку, до 2030 года, когда вы обещаете переломить ситуацию с заменами сетей по концессии к лучшему, — сказал первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
В итоге «На помощь «РВК-Липецк» мэрия направила своих дорожников: компания не восстановила места 70-ти своих раскопок». Кстати, как концессионер, компания также выпала из графиков модернизации водопроводных сетей, канализации и городских очистных.
А еще у нас очень грязно. С начала зимы МБУ «Управление благоустройства Липецка» высыпало на дороги города 2,5 тысячи тонн пескосоляной смеси. Под колесами машин все это даже в легкий морозец, не говоря уже о дожде или снеге, превращается в жидкую грязь, которая делает черным весь транспорт. Однако с начала обработки улиц противогололедными материалами пассажиры маршруток завалили мэрию жалобами на грязные снаружи автобусы: их окна стали настолько непроницаемыми, что людям не видны остановки. И если в салоне нет автоинформатора или электронного табло, то пассажирам приходится переспрашивать друг друга, где сейчас находится автобус. В итоге «Липчане жалуются мэру на грязные снаружи автобусы, а перевозчики — на непонимание ситуации горожанами».
— Ездили в Минск. Погода ничем не отличается от нашей. Улицы даже при сильном ветре вылизаны, про пыль или мусор вообще молчу. Автобусы, электробусы, троллейбусы ярко-жёлтого цвета. Наичистейшие! — поделилась впечатлениями от посещения Беларуси МАЛИНА ШИП.
Скоро скучный праздник,
грустный Новый год,
скоро чудо снова
не произойдёт
Как обычно, кое-что к концу года осталось недоделанным. Например, по наказам избирателей так и не построили лестницу к улице Салтыкова Щедрина, начинающуюся от педуниверситета. Скандально известный предприниматель Алберт Князи Расоян завалил очередной контракт, хотя его представитель и давал слово закончить работы к 15 декабря.
— Новогоднего чуда не случится. Подрядчик не построит лестницу к концу года, это ясно. Он вроде знает, что делать, но ему явно не достает рвения. Несколько дней назад я приезжал сюда с вице-мэром Светланой Сурмий, которая грозила предпринимателю штрафами и внесением в реестр недобросовестных подрядчиков, но кажется, он ничего не боится. Он просто стоял и улыбался! — возмутился депутат горсовета Олег Косолапов.
Другим подрядчиком, сорвавшим сроки ремонта улицы Курчатова, заинтересовалась Генеральная прокуратура. Речь идет еще об одной скандальной компании, «СУ 1» Мраза Мстояна, которая весной упала сразу на 25,5% от начальной цены контракта на ремонт этой улицы, взявшись выполнить все работы за 20,5 млн рублей. Эта же компания, напомним, в прошлом году отказалась от исполнения контракта на асфальтирование дорог и укладку плитки по программе «Мой двор», тем самым ее сорвав.
Но удивительно не это, а другое: «Строители сдали дорогу от улицы Белана до Воронежского шоссе». День в день согласно контракту!
— Когда же откроют мост Восточный обход ЛКАД? Обещали в ноябре-декабре 2024 года, — спросил Уже декабрь.
Отвечаем: правительство области обещает открыть Восточный обход Липецка под новый год. Если это случится, от грязинской трассы до тамбовской можно будет добраться за 15 минут — в этом и был смысл самого масштабного регионального дорожного проекта десятилетия. Участок длиной в 12 км замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра и соединит дорогу Липецк-Грязи с трассой Орёл-Тамбов. На проект потратили более трех миллиардов рублей.
— Совершенно правильно! Липецк надо обходить стороной. А то мало ли... Можно провалиться в раскопки «Квадры» и «РВК», — написал Петрович.
А вот и другое чудо: «Мэрия обратилась в суд с иском по сносу летней веранды кафе «Tolstoy» у Комсомольского пруда». Как выяснилось, собственник кафе не получал разрешения для размещения сезонной пристройки к капитальному строению. Ранее GOROD48 сообщал, что мэрия имеет претензии к пабу «Лофт» (недавно «Трибуна»), кафе «Парк», пиццерии на улице Неделина. Все летние пристройки к ним, по мнению департамента градостроительства и архитектуры, должны быть снесены.
— Иду мимо час назад, в «Толстом» гирлянды на веранде уже мигают, готовы к приёму новогодних корпоративов, — написал один из наших читателей.
На убитость центра города обратили внимание еще при мэре Евгении Уваркиной. Так родилась идея превращения Липецка по оси водоотводной канавы — от Комсомольского пруда до реки Воронеж — в общественное место, привлекательное для туристов. В Генплане развития города до 2035 года даже появился «флагманский проект» под названием «Липовка-Воронеж». Первый шаг в его реализации уже сделан: в 2023-2024 годах на очистку чаши Комсомольского пруда от ила и обустройства в ней глиняного замка, препятствующего протечкам, мэрия потратила 11,8 млн рублей. Тогда из пруда подрядчик вынул восемь тысяч тонн грязи и еще две тысячи тонн — из отстойников у моста в районе Городища. Продолжением станет проектирование общественного пространства вдоль канавы с ремонтом этого гидротехнического сооружения, которое доверили компании из Пермского края. Подрядчику предстоит исследовать 1,9 километра водоотводного канала и подготовить свое заключение.
Ну и ну!
В этот понедельник «На Соколе спасатели вытащили из воды провалившегося под лед мужчину»: первый рыбаки потянулись по тоненькому льду навстречу погибели.
«А чё такова?» Оскорбившая судью словом из пяти букв жительница села Бреславка так и не поняла, почему ее обвинили в публичном оскорблении представителя власти.
«Липецкая пара выкатила из гипермаркета мимо пустой кассы полную тележку». Мужчине и женщине хватило смелости украсть товара на 30 тысяч рублей, но не хватило ума понять, что все их действия попали на записи нескольких камер видеонаблюдения.
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