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сегодня, 12:06
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Мэрия обратилась в суд с иском по сносу летней веранды кафе «Tolstoy» у Комсомольского пруда

Временное строение стало постоянным.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Галактика» о демонтаже летней веранды к кафе «Tolstoy» площадью 120 кв. м и приведении земельного участка в первоначальное состояние. Как выяснилось, собственник кафе не получал разрешения для размещения сезонной пристройки к капитальному строению.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, арбитражный суд принял заявление к рассмотрению и возбудил производство по делу. Судебное заседание по делу состоится 29 января 2025 года.

Ранее GOROD48 сообщал, что мэрия Липецка начала борьбу с незаконными постройками в виде сезонных кафе, которые вдруг стали постоянными, хотя работать они могут с 1 апреля по 1 ноября. В это время владельцы предприятий общепита не платят за летние веранды никакой арендной платы. Но если сезонные кафе продолжают работать после 5 ноября, дня к которому должны быть разобраны, то это незаконно. Рестораторы в таком случае злоупотребляют правом, получают прибыль с работающих круглогодично сезонных кафе при своих заведения.

Помимо кафе «Tolstoy» мэрия имеет претензии к пабу «Лофт» (недавно «Трибуна»), кафе «Парк», пиццерии на улице Неделина. Все летние пристройки к ним, по мнению департамента градостроительства и архитектуры, должны быть снесены

В суде рассматриваются пять исков мэрии к бизнесу о понуждении к демонтажу летних веранд, еще по пяти таким искам решения уже вынесены. Если суд встанет на сторону истца, то все такие сооружения нужно будет снести. Если ответчики будут игнорировать и вступившие в силу правовые акты, то летние веранды мэрия снесет сама с последующим возложением расходов на бизнес.
благоустройство
самострой
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Комментарии (38)

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Как гость
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Сначала новые
мельник
15 минут назад
Это не кафе, рыгалвоки, называйте вещи своими именами!
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А может
43 минуты назад
В этих курятниках,кур разводить?
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Михаил
48 минут назад
Прикрыть давно пора.
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Оля
57 минут назад
Давно пора прикрыть эту рыгаловку.
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позор
сегодня, 15:25
под носом у чиновников строили. работают и до лампочки, проплатили наверно!
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Ха
сегодня, 15:24
Это что. В Химках строили комплекс "Северная Звезда". Я туда чуть не влезла в новостройку. Один дом построили, остальные нет. Всех на деньги кинули. После скандала и расследования оказалось, что дом построен... без выделения земель.... Эту махину было от метро видно, а вы говорите...
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внезапно
сегодня, 14:45
проснулись
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я
сегодня, 14:33
и правильно, а то город не лип, а рыгаловок, над Липецк переименовать в Рыгальск
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А лександр
сегодня, 14:16
Я считаю этот бардак, разгул своеволия начался с подачи бывшего губернатора Королева, который советовал Гулевскому главное ввязаться в " бой", а потом все приложится: разрешение, проект. док-я и т. далее ... Поэтому эти кафе, Лубновские свинарники и много чего другого появляются не случайно....
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Руки прочь от трибуны
сегодня, 13:47
Где тогда вся мерзость будет собираться? А так все в одном гадюшнике...
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