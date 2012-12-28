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Общество
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сегодня, 12:06
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Мэрия обратилась в суд с иском по сносу летней веранды кафе «Tolstoy» у Комсомольского пруда
Временное строение стало постоянным.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, арбитражный суд принял заявление к рассмотрению и возбудил производство по делу. Судебное заседание по делу состоится 29 января 2025 года.
Ранее GOROD48 сообщал, что мэрия Липецка начала борьбу с незаконными постройками в виде сезонных кафе, которые вдруг стали постоянными, хотя работать они могут с 1 апреля по 1 ноября. В это время владельцы предприятий общепита не платят за летние веранды никакой арендной платы. Но если сезонные кафе продолжают работать после 5 ноября, дня к которому должны быть разобраны, то это незаконно. Рестораторы в таком случае злоупотребляют правом, получают прибыль с работающих круглогодично сезонных кафе при своих заведения.
Помимо кафе «Tolstoy» мэрия имеет претензии к пабу «Лофт» (недавно «Трибуна»), кафе «Парк», пиццерии на улице Неделина. Все летние пристройки к ним, по мнению департамента градостроительства и архитектуры, должны быть снесены
В суде рассматриваются пять исков мэрии к бизнесу о понуждении к демонтажу летних веранд, еще по пяти таким искам решения уже вынесены. Если суд встанет на сторону истца, то все такие сооружения нужно будет снести. Если ответчики будут игнорировать и вступившие в силу правовые акты, то летние веранды мэрия снесет сама с последующим возложением расходов на бизнес.
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