Липчане жалуются мэру на грязные снаружи автобусы, а перевозчики — на непонимание ситуации горожанами

В департаменте транспорта мэрии говорят о погодных условиях и просят понимания горожан.



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С начала зимы МБУ «Управление благоустройства Липецка» высыпало на дороги города 2,5 тысячи тонн пескосоляной смеси. Под колесами машин все это даже в легкий морозец, не говоря уже о дожде или снеге, превращается в жидкую грязь, которая делает черным весь транспорт. Однако с начала обработки улиц противогололедными материалами пассажиры маршруток завалили мэрию жалобами на грязные снаружи автобусы: их окна стали настолько непроницаемыми, что людям не видны остановки. И если в салоне нет автоинформатора или электронного табло, то пассажирам приходится переспрашивать друг друга, где сейчас находится автобус.Глава Липецка обязан реагировать на массовые обращения. Поэтому он дал задание департаменту транспорта разобраться в ситуации. Там, в свою очередь, погрозили пальцем перевозчикам.— Из департамента транспорта всем перевозчикам поступили письма о том, в мэрии скопилось много жалоб липчан на грязные снаружи автобусы. Ну, что на это сказать? Разве то, что автобусы по воздуху у нас пока не летают. Уже после первого рейса, от новых микрорайонов до Новолипецка и обратно, автобусы черные от дорожной грязи. А таких рейсов автобус делает 5-7 рейсов. Я хочу задать вопрос тем, кто жалуется: а как нам выполнять транспортную работу, закрепленную в договорах с городским департаментом транспорта? Что лучше — сократить количество рейсов из-за необходимости после каждого из них возвращаться на базу и мыть машину, или стоять на остановках в холод, строча жалобы мэру на то, что вот уже 30-40 минут не нужного автобуса? — сказал GOROD48 ситуацию один перевозчик.— У людей, наверное, нет других проблем! Хочу сказать, что все автобусы моются как снаружи, так и изнутри после рейсов ежедневно в такую погоду. Мойки есть у почти у всех перевозчиков. Если у кого-то есть проблемы с мойкой, у них заключены договоры с другими перевозчиками, в том числе с государственными «Липецкими автобусными линиями». Да нас и осталось-то всего шесть из тех почти двух десятков, которые были раньше. Остались, поверьте, ответственные, те, кто не бросает этот бизнес из-за того, что за ним — коллектив, ответственность за сотрудников и за их семьи, — сказал другой.— Я был на Западе несколько раз. И обращал внимание на две вещи. Первая — у меня пропадали проблемы с желудком. Значит, я ел качественную здоровую пищу. Вторая — у меня в любую погоду оставалась чистой обувь. Значит, там убирают город не так, как у нас. Там дороги моют со специальными моющими средствами. Но я не жалуюсь на состояние дорог. Сейчас вот ударят морозы, начнутся другие жалобы: почему в автобусе холодно? Но автобусы стоят всю ночь на улице. Если оставлять в них на всю ночь работающие двигатели, то на сколько должен вырасти тариф на проезд с учетом трат горючего, масла, износа запчастей? Я понимаю, что живу в большой стране, а в большой стране проблем больше, чем в Голландии или Бельгии. Я и мои коллеги моем автобусы каждый день. Поэтому прошу одного: давайте оставаться людьми. Давайте перестанем жаловаться друг на друга по мелочам. Сейчас у нас у всех отнюдь не праздничное настроение. Так давайте же не будем, как говорится, усугублять, — так ответил на вопрос о грязных автобусах третий перевозчик.А что думают о ситуации в дептрансе мэрии?— Действительно, жалоб от пассажиров на грязные автобусы много. Это объясняется сложившимися погодными условиями, а не тем, что перевозчики не выполняют своих обязанностей по поддержанию чистоты машин. Мы внимательно относимся к тому, как организована работа по выполнению наших контрактов с перевозчиками, в которых регламентируются в том числе вопросы внешнего вида автобусов. Мы регулярно проверяем состояние машин перед выходом на маршруты и хотим сказать, что автобусы выезжают на линии с баз предприятий чистыми. Об этом свидетельствуют фотографии и видеоматериалы, которые нам присылают и сами перевозчики. Но при той погоде, которая установилась, автобусы уже грязные еще до приезда на первую точку маршрута. Поэтому все, что возможно с их стороны, перевозчики делают. В свою очередь, мы просим горожан отнестись с пониманием к этим временным сезонным неудобствам, — ответили на вопрос в ведомстве.