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Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Общество
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сегодня, 15:48
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На улице Папина – новая авария на сетях
На этот раз на тепловых.
— Специалисты «РВК-Липецк» ведут работы по устранению утечки в районе дома №8 по улице Папина совместно с подрядной организацией. Для их проведения приходится ограничивать подачу водоснабжения в дневное время, однако в вечернее и ночное время вода подается в полном объеме. Для удобства жителей организован подвоз воды по заявкам, которые можно оставить по телефону 236-048. К сожалению, сети, проходящие здесь, сильно изношены. После устранения утечки неоднократно появились вновь на других участках водовода. Сегодня «РВК-Липецк» как раз ликвидирует очередной порыв. Для исключения новых порывов и повышения качества водоснабжения жителей, РВК-Липецк планирует заменить участок ветхого водопровода, однако эти работы выполнить без ограничения водоснабжения невозможно. Для удобства жителей информация о проведении этих работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и подвозе воды будет заранее размещена на официальных ресурсах компании, — сообщили GOROD48 в горводоканале.
Мы обратились за комментариями к вице-мэру-председателю департамента ЖКХ мэрии Павлу Кузнецову. Он сообщил, что на улице Папина случилась новая авария — теперь на теплосети:
— Вчера одна такая утечка была устранена. Когда начали заполнять систему, случилась еще одна утечка. Бригада МУП «Липецктеплосеть» заканчивает аварийно-восстановительные работы.
По словам вице-мэра, компания «РВК» подвозит питьевую воду по обращениям жителей района. Например, сегодня цистерна стояла у дома №8 по улице Доватора.
Напомним, что 18 декабря в районе улицы Папина лопнула труба с холодной водой. На время ее ремонта «РВК-Липецк» отключила воду в домах на улицах Папина, Доватора, Богдана Хмельницкого.
UPD. В 16.15 энергетики сообщили об окончании ремонта и восстановлении подачи холодной и горячей воды горожанам, попавших под отключения.
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