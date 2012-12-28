Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В столкновении школьного «ПАЗа» с «семеркой» пострадал 12-летний ребенок
Происшествия
Декабрь: в Задонском районе тонет переправа к селу
Общество
Житель Тамбова надебоширил в Липецке на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На улице Папина – новая авария на сетях
Общество
В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей
Общество
Выходные в Липецке: дождь в декабре, поют отец и дочь, выбирай утренник по душе
Общество
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Спорт
Три дня на дорогах Липецка водителям мог подарить подарки Дед Мороз. А мог и оштрафовать
Общество
Читать все
На улице Папина – новая авария на сетях
Общество
Декабрь: в Задонском районе тонет переправа к селу
Общество
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Спорт
Житель Тамбова надебоширил в Липецке на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
Три дня на дорогах Липецка водителям мог подарить подарки Дед Мороз. А мог и оштрафовать
Общество
«Металлург» покинул правый защитник
Спорт
В Липецкой области мокрый снег с дождем и до +3
Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Под Чаплыгином перевернулась фура
Происшествия
Выходные в Липецке: дождь в декабре, поют отец и дочь, выбирай утренник по душе
Общество
Читать все
Общество
2596
сегодня, 15:48
70

На улице Папина – новая авария на сетях

На этот раз на тепловых.

«Более двух суток жители домов по улицам Папина, Доватора, Юных Натуралистов живут без воды (ни холодной, ни горячей). Но ни «РВК», ни мэрия не выступили с заявлениями об объявлении ЧС. Подвоз воды не организован (в «РВК» всего одна машина на все аварийные отключения)», — сообщила GOROD48 жительница одной из этих улиц.

— Специалисты «РВК-Липецк» ведут работы по устранению утечки в районе дома №8 по улице Папина совместно с подрядной организацией. Для их проведения приходится ограничивать подачу водоснабжения в дневное время, однако в вечернее и ночное время вода подается в полном объеме. Для удобства жителей организован подвоз воды по заявкам, которые можно оставить по телефону 236-048. К сожалению, сети, проходящие здесь, сильно изношены. После устранения утечки неоднократно появились вновь на других участках водовода. Сегодня «РВК-Липецк» как раз ликвидирует очередной порыв. Для исключения новых порывов и повышения качества водоснабжения жителей, РВК-Липецк планирует заменить участок ветхого водопровода, однако эти работы выполнить без ограничения водоснабжения невозможно. Для удобства жителей информация о проведении этих работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и подвозе воды будет заранее размещена на официальных ресурсах компании, — сообщили GOROD48 в горводоканале.

Мы обратились за комментариями к вице-мэру-председателю департамента ЖКХ мэрии Павлу Кузнецову. Он сообщил, что на улице Папина случилась новая авария — теперь на теплосети: 

— Вчера одна такая утечка была устранена. Когда начали заполнять систему, случилась еще одна утечка. Бригада МУП «Липецктеплосеть» заканчивает аварийно-восстановительные работы.

По словам вице-мэра, компания «РВК» подвозит питьевую воду по обращениям жителей района. Например, сегодня цистерна стояла у дома №8 по улице Доватора.

Напомним, что 18 декабря в районе улицы Папина лопнула труба с холодной водой. На время ее ремонта «РВК-Липецк» отключила воду в домах на улицах Папина, Доватора, Богдана Хмельницкого.

UPD. В 16.15 энергетики сообщили об окончании ремонта и восстановлении подачи холодной и горячей воды горожанам, попавших под отключения. 

коммунальная авария
0
1
14
1
9

Комментарии (70)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Переэнергетику
4 минуты назад
Сталин и у народа в почете. Недаром признан самым великим правителем России
Ответить
vlad
9 минут назад
Слова и проекты, а затем убежать - это кредо современной вумен.
Ответить
Только
16 минут назад
В Северной Корее от "плохой жизни" перевороты не устраивают. А устраивают их почему-то в Южной. Странно, да?
Ответить
Рвк-водолаз
18 минут назад
Не переживайте, к лету починим
Ответить
Недоэнергетику
20 минут назад
Нет сталин как раз нынче в почете, ведь его методы по душе нынешним властьпридержащим, а что известно сколько сталин труб уложил, может сейчас хотят такого же результата))
Ответить
Признаку капитализма
27 минут назад
Как в Европе у нас только цены а жизнь как в Уганде и Сев. Корее
Ответить
Учи матчасть
18 минут назад
Открою тайну, Европа это континент, а Уганда и Северная Корея это государства. А в Европе цены разные, прикинь?!
Ответить
А что случилось?
37 минут назад
Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на данные фирмы Finion, что до 45% уехавших из РФ с начала СВО граждан вернулись назад в страну.
Ответить
Энергетик
43 минуты назад
Виноват опять Сталин. Мог бы и вечные трубы уложить.
Ответить
Боту 2
сегодня, 20:45
Советские газеты 2025 тоже так думает. Раздвоение личности это болезнь.
Ответить
Ваш тренер
сегодня, 20:49
Они не думают. Шпарят по старым методичкам про миллиардные сталинские репрессии.
Ответить
Боту 2
сегодня, 20:41
Советские газеты 2025 тоже так думает. Раздвоение личности это болезнь.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru