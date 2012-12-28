На Соколе спасатели вытащили из воды провалившегося под лед мужчину

Первый рыбаки потянулись по тоненькому льду навстречу погибели.

Сегодня на реке Воронеж в районе улицы Демьяна Бедного под лед провалился 50-летний рыбак. Из реки его вытащили городские спасатели. Мужчина жив, его передали медикам.«Не успел на реке встать крепкий лед, как самые нетерпеливые рыбаки спешат на зимнюю рыбалку, не до конца оценивая риск. И, к сожалению, такая беспечность может привести к трагическим последствиям», — сообщают в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.