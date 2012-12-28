Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов
В столкновении двух грузовиков на трассе под Липецком привело к гибели 41-леинего водителя
Мэрия обратилась в суд с иском по сносу летней веранды кафе «Tolstoy» у Комсомольского пруда
В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, и настольные игры со священником
Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов
В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
Происшествия
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сегодня, 14:32
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На Соколе спасатели вытащили из воды провалившегося под лед мужчину
Первый рыбаки потянулись по тоненькому льду навстречу погибели.
«Не успел на реке встать крепкий лед, как самые нетерпеливые рыбаки спешат на зимнюю рыбалку, не до конца оценивая риск. И, к сожалению, такая беспечность может привести к трагическим последствиям», — сообщают в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.
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