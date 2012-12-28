Анатолий Емельянов покинул пост координатора ЛДПР

Кто его заменит, станет известно в конце недели.

Лидер липецких либерал-демократов на протяжении восьми лет Анатолий Емельянов сложил полномочия регионального координатора партии. Заявление о досрочном сложении полномочий он написал сегодня.«Несколько недель назад член Высшего Совета ЛДПР Никита Владимирович Березин предложил мне возглавить новый федеральный образовательный проект. На прошедшем съезде я обсудил данное предложение с председателем партии Леонидом Эдуардовичем Слуцким и получил его одобрение. Я благодарен партии за оказанное доверие», — написал Анатолий Емельянов в своем Telegram-канале.— Мой уход ничего не меняет в работе регионального отделения партии, — заявил GOROD48 уже бывший координатор.По словам Анталия Емельянова, предложенный ему образовательный проект предполагает работу по патриотическому воспитанию школьников, абитуриентов и студентов:— У меня есть подобный опыт. Я лауреат профессиональных педагогических премий, преподавал в вузе и школе. Это моя прямая стезя.Анатолий Емельянов останется членом регионального Совета партии и депутатом Липецкого областного Совета депутатов (срок его полномочий заканчивается в сентябре 2026 года).На 19 декабря назначено заседание регионального координационного Совета, на котором назначат и. о. регионального руководителя партии. Скорее всего, им станет один из сотрудников аппарата Совета. В феврале 2025 года Высший Совет партии определится с вожаком липецкого отделения ЛДПР уже без приставки и. о.