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Политика
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сегодня, 14:23
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Анатолий Емельянов покинул пост координатора ЛДПР
Кто его заменит, станет известно в конце недели.
«Несколько недель назад член Высшего Совета ЛДПР Никита Владимирович Березин предложил мне возглавить новый федеральный образовательный проект. На прошедшем съезде я обсудил данное предложение с председателем партии Леонидом Эдуардовичем Слуцким и получил его одобрение. Я благодарен партии за оказанное доверие», — написал Анатолий Емельянов в своем Telegram-канале.
— Мой уход ничего не меняет в работе регионального отделения партии, — заявил GOROD48 уже бывший координатор.
По словам Анталия Емельянова, предложенный ему образовательный проект предполагает работу по патриотическому воспитанию школьников, абитуриентов и студентов:
— У меня есть подобный опыт. Я лауреат профессиональных педагогических премий, преподавал в вузе и школе. Это моя прямая стезя.
Анатолий Емельянов останется членом регионального Совета партии и депутатом Липецкого областного Совета депутатов (срок его полномочий заканчивается в сентябре 2026 года).
На 19 декабря назначено заседание регионального координационного Совета, на котором назначат и. о. регионального руководителя партии. Скорее всего, им станет один из сотрудников аппарата Совета. В феврале 2025 года Высший Совет партии определится с вожаком липецкого отделения ЛДПР уже без приставки и. о.
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