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сегодня, 14:23
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Анатолий Емельянов покинул пост координатора ЛДПР

Кто его заменит, станет известно в конце недели.

Лидер липецких либерал-демократов на протяжении восьми лет Анатолий Емельянов сложил полномочия регионального координатора партии. Заявление о досрочном сложении полномочий он написал сегодня.

«Несколько недель назад член Высшего Совета ЛДПР Никита Владимирович Березин предложил мне возглавить новый федеральный образовательный проект. На прошедшем съезде я обсудил данное предложение с председателем партии Леонидом Эдуардовичем Слуцким и получил его одобрение. Я благодарен партии за оказанное доверие», — написал Анатолий Емельянов в своем Telegram-канале.

— Мой уход ничего не меняет в работе регионального отделения партии, — заявил GOROD48 уже бывший координатор.

По словам Анталия Емельянова, предложенный ему образовательный проект предполагает работу по патриотическому воспитанию школьников, абитуриентов и студентов:

— У меня есть подобный опыт. Я лауреат профессиональных педагогических премий, преподавал в вузе и школе. Это моя прямая стезя.

Анатолий Емельянов останется членом регионального Совета партии и депутатом Липецкого областного Совета депутатов (срок его полномочий заканчивается в сентябре 2026 года).

На 19 декабря назначено заседание регионального координационного Совета, на котором назначат и. о. регионального руководителя партии. Скорее всего, им станет один из сотрудников аппарата Совета. В феврале 2025 года Высший Совет партии определится с вожаком липецкого отделения ЛДПР уже без приставки и. о.

 
Анатолий Емельянов
ЛДПР
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
дилетант
57 минут назад
как проявил себя емельянов за 8 лет работы координатором\главой регионального отделения лдпр? роль партии растет\уменьшается ? результаты на выборах улучшаются\ухудшаются ?
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Житель
сегодня, 15:27
Партия уходит в историю ! Все !
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Правда
сегодня, 15:09
Бестолковая партия,сколько не обращался,одни отписки.Даже к покойнику обращался,спустили на места.Так что,народ ничего не потерял.
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Друг
сегодня, 14:57
с 2007по 2011 работал в школе №68 вожатым, потом учителем истории , 2014-2015 преподавал в "Институте экономики и права", ноябрь 2016-февраль 2017 работал в школе №68 учителем естествознания. Вот весь большой стаж работы. . А остальное - по партийной линии.
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...
сегодня, 14:50
Пишут- преподавал в школе...Из биографии следует - работал в школе учителем с ноября2016 по февраль 2017. Большой трудовой стаж в школе!!!
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круговорот
сегодня, 14:39
в природе
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