День в день! Строители сдали дорогу от улицы Белана до Воронежского шоссе

Сегодня ее принимает Госстройнадзор.

По контракту с мэрией московское ООО «Рус-строй» должно было к 15 декабря закончить строительство 633 метров четырехполосной дороги от кольца улиц Белана, Меркулова и Свиридова до «Ашана» со всей сопутствующей инфраструктурой (в т.ч. ливневкой) и 417 метров дополнительной полосы торможения и разгона на Воронежском шоссе. Подрядчик слово сдержал, что отрадно на фоне других больших липецких строек, которые по разным причинам выбились из графиков.Как сообщил GOROD48 заказчик, все работы, в том числе с нанесением разметки и установок знаков полностью завершены. Сегодня новый участок городской улично-дорожной сети принимают специалисты Госстройнадзора. Если они дадут положительное заключение на дорогу, а на это уходит от недели и больше, то ее тут же откроют для проезда (вполне возможно, что это станет новогодним подарком мэрии жителям юго-западного района Липецка). Если же эксперты сделают подрядчику какие-то замечания, то движение по новой дороге откроют после их устранения.На днях у большого кармана для межрейсового отстоя автобусов №№ 27, 306, 330, 346, 352 установят новую остановку — здесь будет конечная точка этих маршрутов. Пока же автобусы паркуются на улице Свиридова и на кольцевой развязке у 7-й поликлиники.Напомним, что по факту дорогу построила липецкая компания «Инфинити Групп», которая была на субподряде у москвичей. Строительство началось в мае. Работы обошлись городскому бюджету в 198,8 млн рублей.