Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Общество
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39 минут назад
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День в день! Строители сдали дорогу от улицы Белана до Воронежского шоссе
Сегодня ее принимает Госстройнадзор.
Как сообщил GOROD48 заказчик, все работы, в том числе с нанесением разметки и установок знаков полностью завершены. Сегодня новый участок городской улично-дорожной сети принимают специалисты Госстройнадзора. Если они дадут положительное заключение на дорогу, а на это уходит от недели и больше, то ее тут же откроют для проезда (вполне возможно, что это станет новогодним подарком мэрии жителям юго-западного района Липецка). Если же эксперты сделают подрядчику какие-то замечания, то движение по новой дороге откроют после их устранения.
На днях у большого кармана для межрейсового отстоя автобусов №№ 27, 306, 330, 346, 352 установят новую остановку — здесь будет конечная точка этих маршрутов. Пока же автобусы паркуются на улице Свиридова и на кольцевой развязке у 7-й поликлиники.
Напомним, что по факту дорогу построила липецкая компания «Инфинити Групп», которая была на субподряде у москвичей. Строительство началось в мае. Работы обошлись городскому бюджету в 198,8 млн рублей.
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