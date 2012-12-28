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День в день! Строители сдали дорогу от улицы Белана до Воронежского шоссе
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В Липецке нашли 34-летнего мужчину с признаками падения с высоты
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Общество
550
39 минут назад
7

День в день! Строители сдали дорогу от улицы Белана до Воронежского шоссе

Сегодня ее принимает Госстройнадзор.

По контракту с мэрией московское ООО «Рус-строй» должно было к 15 декабря закончить строительство 633 метров четырехполосной дороги от кольца улиц Белана, Меркулова и Свиридова до «Ашана» со всей сопутствующей инфраструктурой (в т.ч. ливневкой) и 417 метров дополнительной полосы торможения и разгона на Воронежском шоссе. Подрядчик слово сдержал, что отрадно на фоне других больших липецких строек, которые по разным причинам выбились из графиков.

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Как сообщил GOROD48 заказчик, все работы, в том числе с нанесением разметки и установок знаков полностью завершены. Сегодня новый участок городской улично-дорожной сети принимают специалисты Госстройнадзора. Если они дадут положительное заключение на дорогу, а на это уходит от недели и больше, то ее тут же откроют для проезда (вполне возможно, что это станет новогодним подарком мэрии жителям юго-западного района Липецка). Если же эксперты сделают подрядчику какие-то замечания, то движение по новой дороге откроют после их устранения.

На днях у большого кармана для межрейсового отстоя автобусов №№ 27, 306, 330, 346, 352 установят новую остановку — здесь будет конечная точка этих маршрутов. Пока же автобусы паркуются на улице Свиридова и на кольцевой развязке у 7-й поликлиники.

Напомним, что по факту дорогу построила липецкая компания «Инфинити Групп», которая была на субподряде у москвичей. Строительство началось в мае. Работы обошлись городскому бюджету в 198,8 млн рублей.
строительство дорог
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Житель
18 минут назад
Как они ее сдали 15го, если ее принимают сегодня?
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Липчанин
7 минут назад
Потому что 15 го выходной день .
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Начальник
21 минуту назад
Отдайте им рельсы трамвайные , может они доделают и мы поедем.
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Депутат
22 минуты назад
Оказывается у нас есть Госстройнадзор. Что же тогда асфальт смывает первой зимней оттепелью?
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смотритель зоопарка
24 минуты назад
да же на фото видно что дорога не ровная.....примут ли ее? конечно примут, и денежки быстро оплатят
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злой
28 минут назад
а чего на первом фото столб без светильников?
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Цыганский барон
39 минут назад
Сдали и приняли это как бы разные понятия! А кто примет тот потом сядет!
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