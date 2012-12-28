Под Новый год обещают открыть Восточный обход Липецка

Если успеют завершить все необходимые работы.

Последний участок дороги Восточный обход Липецк, которая строилась по нацпроекту, готовят к пуску.«360-метровый мост через водохранилище в Казинке готов, 4 км дороги от него до грязинской трассы — тоже. Остаются детали — элементы обустройства. Важно также, чтобы свои работы завершили энергетики — им пришлось заменить несколько соседних опор линий электропередач. В черте Казинки трассу оборудуют еще шумозащитными экранами, их монтаж закончат уже после пуска движения. За возведением моста и дороги помимо госзаказчика неусыпно наблюдали специалисты РОСДОРНИИ. Качество новой трассы проверено в дорожной лаборатории. Готовность с точки зрения безопасности предварительно проверили сотрудники ГАИ», — сообщает Telegram-канал управления дорог и транспорта Липецкой области.Открытие дороги назначено до конца декабря. После этого от грязинской трассы до тамбовской можно будет добраться за 15 минут.Напомним, вторая очередь Восточного обхода Липецка — самый масштабный региональный дорожный проект десятилетия. Общая протяженность участка, который замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра и соединит автодорогу Липецк-Грязи с трассой Орёл-Тамбов, чуть больше 12 км. Стоимость дороги — более 3 млрд рублей.Предполагалось, что строительство завершиться в 2024 году, однако контракт продлен на три месяца. Как пояснили в дорожном ведомстве, самой большой проблемой стало серьёзное увеличение объемов земляных работ: почти по всей длине участка пришлось замещать грунт основания на глубину до 3,5 метров. Природный оказался тиксотропным, он разуплотнялся от механического воздействия. Взамен подрядчик засыпал в основание дороги около 160 тыс м3 привозного пескогрунта. Из-за того, что не вовремя поставили шумозащитные экраны, которые планируют установить вдоль трассы в черте Казинки, их монтаж закончится в первом квартале 2025 года, после пуска движения.Внесли в работы коррективы и смежники. Больше времени потребовалось на вынос газопровода. А точная дата открытия проезда по новому участку зависит от срока завершения работ энергетиками. Участок строительства в четырех местах пересекают линии электропередач, часть из них пришлось менять, чтобы провода висели не ниже семи метров от асфальта.