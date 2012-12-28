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1179
сегодня, 17:28
9

Под Новый год обещают открыть Восточный обход Липецка

Если успеют завершить все необходимые работы.

Последний участок дороги Восточный обход Липецк, которая строилась по нацпроекту, готовят к пуску.

«360-метровый мост через водохранилище в Казинке готов, 4 км дороги от него до грязинской трассы — тоже. Остаются детали — элементы обустройства. Важно также, чтобы свои работы завершили энергетики — им пришлось заменить несколько соседних опор линий электропередач. В черте Казинки трассу оборудуют еще шумозащитными экранами, их монтаж закончат уже после пуска движения. За возведением моста и дороги помимо госзаказчика неусыпно наблюдали специалисты РОСДОРНИИ. Качество новой трассы проверено в дорожной лаборатории. Готовность с точки зрения безопасности предварительно проверили сотрудники ГАИ», — сообщает Telegram-канал управления дорог и транспорта Липецкой области.






Открытие дороги назначено до конца декабря. После этого от грязинской трассы до тамбовской можно будет добраться за 15 минут.

Напомним, вторая очередь Восточного обхода Липецка — самый масштабный региональный дорожный проект десятилетия. Общая протяженность участка, который замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра и соединит автодорогу Липецк-Грязи с трассой Орёл-Тамбов, чуть больше 12 км.  Стоимость дороги — более 3 млрд рублей.

Предполагалось, что строительство завершиться в 2024 году, однако контракт продлен на три месяца. Как пояснили в дорожном ведомстве, самой большой проблемой стало серьёзное увеличение объемов земляных работ: почти по всей длине участка пришлось замещать грунт основания на глубину до 3,5 метров. Природный оказался тиксотропным, он разуплотнялся от механического воздействия.  Взамен подрядчик засыпал в основание дороги около 160 тыс м3 привозного пескогрунта. Из-за того, что не вовремя поставили шумозащитные экраны, которые планируют установить вдоль трассы в черте Казинки, их монтаж закончится в первом квартале 2025 года, после пуска движения. 

Внесли в работы коррективы и смежники. Больше времени потребовалось на вынос газопровода. А точная дата открытия проезда по новому участку зависит от срока завершения работ энергетиками.   Участок строительства в четырех местах пересекают линии электропередач, часть из них пришлось менять, чтобы провода висели не ниже семи метров от асфальта.

Фото: t.me/dor_trans48 
Восточный обход
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Вазген
9 минут назад
На голодный желудок как-то не воспринимается.
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дайте
44 минуты назад
лучше воду и отопление дайте дайте дайте
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ПРАВДА
59 минут назад
Так там вроде срок сдачи 31 декабря 2025г.Не уж то досрочно?Только не смешите.
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Справедливости!
сегодня, 18:09
Делаем прогнозы - когда начнёт разваливаться асфальт на новой дороге?
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Партработник
30 минут назад
Как обычно в липецке, весной вместе со снегом.
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Коммунист
сегодня, 18:02
А почему не к 7 ноября
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Усе
сегодня, 17:59
Для Ну хорошо. Так вам шашечки,или ехать?
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Трамваи
сегодня, 17:57
Тоже обещали.
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Ну хорошо
сегодня, 17:46
Выехали на тамбовку,и поехали в один ряд на Воронеж,потом два ряда,потом опять в один ряд на 10й шахте.Может пора разширить дорогу в лесу и на 10й Шахте и Руднике.Спасибо.
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