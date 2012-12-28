Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов
В столкновении двух грузовиков на трассе под Липецком привело к гибели 41-леинего водителя
Мэрия обратилась в суд с иском по сносу летней веранды кафе «Tolstoy» у Комсомольского пруда
В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, и настольные игры со священником
Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов
В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
Происшествия
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сегодня, 13:20
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Не начатый вовремя ремонт дороги обошелся подрядчику в 5,8 млн рублей штрафа
Компания пренебрегла контрактом по нацпроекту
«По постановлению прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), ему назначен штраф в размере 5,8 млн рублей. Завершение работ контролируется прокуратурой», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России.
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