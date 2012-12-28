Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке семья поужинала роллами и оказалась в больнице
Происшествия
В Липецке нашли 34-летнего мужчину с признаками падения с высоты
Происшествия
Мать и сын погибли во время пожара в Ситовке
Происшествия
Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов
Происшествия
В столкновении двух грузовиков на трассе под Липецком привело к гибели 41-леинего водителя
Происшествия
Мэрия обратилась в суд с иском по сносу летней веранды кафе «Tolstoy» у Комсомольского пруда
Общество
День в день! Строители сдали дорогу от улицы Белана до Воронежского шоссе
Общество
В селе Кореневщино опрокинулся самосвал
Происшествия
В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
Происшествия
Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, и настольные игры со священником
Общество
Читать все
Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов
Происшествия
Анатолий Емельянов покинул пост координатора ЛДПР
Политика
Общественный транспорт не будет прекращать работу во время красного уровня опасности
Общество
На Соколе спасатели вытащили из воды провалившегося под лед мужчину
Происшествия
В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
Происшествия
В селе Кореневщино опрокинулся самосвал
Происшествия
Не начатый вовремя ремонт дороги обошелся подрядчику в 5,8 млн рублей штрафа
Происшествия
Прокуратура по суду обязала «Овощи Черноземья» построить новые отстойники
Общество
Липчанин заплатил мошеннику за нераспространение в Сети его интимный фотографий
Происшествия
За кабанов ответил
Происшествия
Читать все
Происшествия
699
сегодня, 13:20
3

Не начатый вовремя ремонт дороги обошелся подрядчику в 5,8 млн рублей штрафа

Компания пренебрегла контрактом по нацпроекту

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, после проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, выявлено нарушение: управлением главного смотрителя города в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» с ООО «СУ 1» заключен контракт на ремонт автодороги на улице Курчатова, но в предусмотренный срок подрядчик взятые на себя обязательства не выполнил.

«По постановлению прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), ему назначен штраф в размере 5,8 млн рублей. Завершение работ контролируется прокуратурой», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России.
штраф
нацпроект
0
1
0
4
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
сегодня, 14:57
Правильно, разделывайте их в пух!
Ответить
Коля
сегодня, 14:18
Назовите сумму контракта, тогда будет понятно как этот штраф что то изменит
Ответить
Гусь
сегодня, 13:45
Вот это четко! Еще по поводу трамваем разберитесь,они хотят какую-то гадость коррупционную провернуть и деньги освоить
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru