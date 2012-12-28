Не начатый вовремя ремонт дороги обошелся подрядчику в 5,8 млн рублей штрафа

Компания пренебрегла контрактом по нацпроекту

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, после проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, выявлено нарушение: управлением главного смотрителя города в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» с ООО «СУ 1» заключен контракт на ремонт автодороги на улице Курчатова, но в предусмотренный срок подрядчик взятые на себя обязательства не выполнил.«По постановлению прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), ему назначен штраф в размере 5,8 млн рублей. Завершение работ контролируется прокуратурой», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России.