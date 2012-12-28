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1737
сегодня, 10:08
16

Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия

В Сети поднимается волна дикого хейта по поводу рекордно слабых результатов команды и всего, что с нею происходит.

Никогда такого не было и вот опять.… В повторной игре в Пензе липецкие хоккеисты вновь местному «Дизелисту», причём середняк НМХЛ был близок к выигрышу с двузначным счётом, но остановился «всего» на 9:1.
«Липецк» продолжает с каждой игрой переписывать клубные антирекорды: в 20-ти играх чемпионата поражение стало уже… 20-м. Ни в одной общероссийской лиге больше нет команды, которая в текущем сезоне не смогла бы набрать очки.

Болельщики подметили, что в команде, скорее всего, и нехороший микроклимат. Так, тренеры «Липецка» после очередного проигрыша не стали соблюдать хоккейные традиции, не сказали команде даже пары слов и даже не остались на послематчевое приветствие. А молча развернулись и ушли в раздевалку. В соцсетях по этому поводу сразу поднялась волна хейта.

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Саму игру подробно описывать нет смысла. Ворота липчан вторую игру подряд защищал Тимур Аглеев, накануне прибывший из основного турнира Молодёжной хоккейной лиги, в котором не сыграл ни одного матча за пермский МХК «Молот». В первом периоде в его воротах побывала одна шайба на 14-й минуте, но преимущество «Дизелиста» по броскам в створ уже тогда было почти двукратным – 12-7.

Во втором отрезке «Липецк» рухнул, да к тому же начал удаляться. Форвард Александр Мягков дважды подряд оставил свою команду в меньшинстве и со второй попытки хозяева разыграли «лишнего». А вообще за период волжане довели счёт до 6:0. Шайбу престижа у «Липецка» забросил Илья Кравцов на 52-й минуте уже при счёте 0:9…

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Уррра! Забили!

Напомним, что в первом матче в Пензе липчане проиграли - 1:7.

22 и 23 декабря МХК «Липецк» завершает первый круг регулярного чемпионата играми в гостях у саратовского «Кристалла». Можем «отличиться» - половина чемпионата без набранных очков… В Сети у болельщиков уже знатно рвёт и в ход идут самые радикальные предложения…

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Фото – соцсети и МХК «Дизелист»
Хоккей
МХК «Липецк»
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Комментарии (16)

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Егор
сегодня, 20:27
через неделю я инностраных играков и всех профессианонных людей взорву атомным бомбом до 60 км
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Василий благор
57 минут назад
Федор бидзюра лучший почему с ним так
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Димон
сегодня, 19:38
Давно видно, что между тренерским штабом и игроками нет взаимопонимания. Лучше уже точно не будет, пора спрашивать с руководства, принимать серьёзные решения, в первую очередь связанные с отставкой тренерского штаба: он свою задачу не выполнил. Команда физически и тактически не готова, состав не из своих воспитанников.
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Обидно
сегодня, 18:04
Я думаю тренер всегда должен быть рядом с командой. Проигрыш ведь общий и ошибки общие. Если тренер так себя ведёт, то у ребят доверия к нему не будет. Соответсвенно и игры тоже не получится.
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Павел
сегодня, 17:26
Я уверен в ребятах: они выкладываются на всю, психология да! Тактика игры не верна, да! Установка от тренера не та, да! Лично знаю примеры когда посредственные игроки вытаскивали, казалось бы безнадёжные матчи, против серьезных соперников. Даже если все матчи проиграют, они достойны уважения! Держать удар мало кто может!
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Мудрый
сегодня, 17:08
Может,с приходом министров положение наладится!
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Совесть
сегодня, 15:27
А где вы видели тренеров в команде "Липецк", да и директор ДЮСШ не далеко ушел. Хватит спрашивать с холопов пора спросить с РУКОВОДСТВА.
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вв
сегодня, 15:16
покажите смету
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парторг
сегодня, 13:19
Что гол забить не могут,что трубы поменять. Ничего у креативных не походит.
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В СССР
сегодня, 12:08
Липецкие хоккеисты чемпионаты мира выигрывали, а сейчас вот это
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Старый фанат
сегодня, 12:27
А потом СССР выиграл деревянный макинтош
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Мама хоккеиста
сегодня, 13:16
А потом СССР выиграл деревянный макинтош Точно. Размазали хваленых канадских профессионалов в 81ом хлеще, чем Пенза наш Липецк.
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Дмитрий
сегодня, 11:50
Позор полный больше нету слов
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