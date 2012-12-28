Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия

В Сети поднимается волна дикого хейта по поводу рекордно слабых результатов команды и всего, что с нею происходит.

«Липецк» продолжает с каждой игрой переписывать клубные антирекорды: в 20-ти играх чемпионата поражение стало уже… 20-м. Ни в одной общероссийской лиге больше нет команды, которая в текущем сезоне не смогла бы набрать очки.





Болельщики подметили, что в команде, скорее всего, и нехороший микроклимат. Так, тренеры «Липецка» после очередного проигрыша не стали соблюдать хоккейные традиции, не сказали команде даже пары слов и даже не остались на послематчевое приветствие. А молча развернулись и ушли в раздевалку. В соцсетях по этому поводу сразу поднялась волна хейта.





Во втором отрезке «Липецк» рухнул, да к тому же начал удаляться. Форвард Александр Мягков дважды подряд оставил свою команду в меньшинстве и со второй попытки хозяева разыграли «лишнего». А вообще за период волжане довели счёт до 6:0. Шайбу престижа у «Липецка» забросил Илья Кравцов на 52-й минуте уже при счёте 0:9…









Уррра! Забили!













Никогда такого не было и вот опять.… В повторной игре в Пензе липецкие хоккеисты вновь местному «Дизелисту», причём середняк НМХЛ был близок к выигрышу с двузначным счётом, но остановился «всего» на 9:1.Саму игру подробно описывать нет смысла. Ворота липчан вторую игру подряд защищал Тимур Аглеев, накануне прибывший из основного турнира Молодёжной хоккейной лиги, в котором не сыграл ни одного матча за пермский МХК «Молот». В первом периоде в его воротах побывала одна шайба на 14-й минуте, но преимущество «Дизелиста» по броскам в створ уже тогда было почти двукратным – 12-7.22 и 23 декабря МХК «Липецк» завершает первый круг регулярного чемпионата играми в гостях у саратовского «Кристалла». Можем «отличиться» - половина чемпионата без набранных очков… В Сети у болельщиков уже знатно рвёт и в ход идут самые радикальные предложения…