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10 минут назад

Новый вратарь «Липецка» в дебютной игре пропустил 7 шайб

Сегодня наша команда потерпела уже 19-е поражение со старта сезона.

Усиление МХК «Липецк» перед поездкой в Пензу и Саратов не изменило печальной ситуации на площадке. Пензенский «Дизелист» не относится к лидерам НМХЛ и занимает скромное 6-е место в «Восточной» конференции. Но сегодня волжане раскатали липчан, как детей – 7:1.

В воротах нашей команды дебютировал 18-летний Тимур Аглеев. Уроженец Лениногорска (Татарстан) перешёл к нам из МХК «Молот» (Пермь), выступающего на более высоком уровне по сравнению с липчанами – в основном турнире Молодёжной хоккейной лиги. Но GOROD48 не зря высказывал опасения по поводу отсутствия у вратаря игровой практики, ведь в текущем сезоне Аглеев в официальных играх не сыграл ни минуты.

«Сухим» голкипер оставался… 36 секунд, а затем в его воротах уже побывала первая шайба. Хотя не во вратаре дело: Аглеев успел отразить два броска, причём один – лежа на льду, но при полном попустительстве защиты форвард хозяев Глеб Шушурин с очередного добивания отправил шайбу в сетку.

Липецк отыгрался спустя всего полминуты. Здесь ошибся уже защитник хозяев, решивший из-за своих ворот зачем-то выбросить шайбу через центр. В итоге диск прилетел точно на клюшку Матвею Иванову, который с середины зоны щелкнул точно в угол – 1:1.

Ничейный счёт продержался весь первый период, а затем начали давать знать о себе и игровые проблемы «Липецка», и короткая скамейка запасных. В Пензе у команды вновь набралось игроков только на три пятёрки, а в четвертом звене числились всего три хоккеиста. На 21-й минуте хозяева реализовали большинство, а затем во втором периоде забросили две шайбы в равных составах. В третьем отрезке – ещё три гола в равенстве.

В итоге у победителей Шушурин и Семён Авраменко оформили по «дублю», Дмитрий Звёздочкин, Тимофей Филиппов, Семён Власенков забросили по одной шайбе. И дело вовсе не во вратаре…

Матч начинался непривычно рано – в 13:00, все потому, что вечером ледовая «Дизель-Арена» занята матчем ВХЛ, в котором главная команда Пензы «Дизель» принимает нижегородское «Торпедо-Горький». А нашу главную команду Липецка сегодня разгромил пензенский дубль…

В турнирную таблицу хоть не смотри: у липчан 19 поражений в 19-ти матчах. Завтра повторный матч начнётся тоже в 13:00.

Фото МХК "Дизелист"
Хоккей
МХК «Липецк»
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